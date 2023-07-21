Не упустит ничего. Наш мозг удивительным образом обрабатывает и хранит наши воспоминания

Система хранения памяти мозга, возможно, функционирует совершенно по-другому, и в ней акцент переносится с возраста памяти на ее потенциал для использования в будущем.

Каждый день наш мозг генерирует и сохраняет множество воспоминаний. От того в какой его части эти воспоминания хранятся, может зависеть насколько они будут полезны в будущих ситуациях. Эта теория, основанная на новом исследовании, позволяет по-новому взглянуть на то, как воспоминания перемещаются в нашем мозге, пишет ScienceBlog.

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Консолидация памяти — это процесс, в ходе которого наш мозг стабилизирует и переносит вновь усвоенную информацию или опыт из кратковременной памяти, часто расположенной в гиппокампе, в долговременную память, обычно хранящуюся в неокортексе, для более постоянного хранения.

Традиционно считалось, что абсолютно все воспоминания начинают свою жизнь в гиппокампе, а затем переходят в неокортекс для долгосрочного хранения. Однако последнее исследование поставило эту точку зрения под сомнение. Оказывается, некоторые воспоминания живут в гиппокампе постоянно, никогда не перемещаясь в неокортекс.

Для решения этой проблемы исследователи предложили новый подход. Согласно их теории, перемещение воспоминаний из гиппокампа в неокортекс зависит от того, насколько эти воспоминания могут быть применены или "обобщены" к различным ситуациям.

Обобщение — это способность использовать знания, полученные из прошлого опыта, в новых ситуациях. Например, вы можете вспомнить, как во время похода по каньону нашли водоем. Уникальное, личное воспоминание об этом конкретном событии является эпизодической памятью. Но если из этого воспоминания вы узнали, что в каньонах часто встречаются водоемы, и применили это знание в другом походе по каньону, то это уже обобщение.

Согласно этой теории, перемещение памяти не является простым копированием. Вместо этого создается новая, обобщенная версия воспоминания. Если память можно легко обобщить, то она с большей вероятностью будет перенесена и сохранена в неокортексе. С другой стороны, гиппокамп хранит уникальные воспоминания, которые труднее обобщить.

Используя эту теорию в своем исследовании, авторы смоделировали, как мозг может принимать решение о консолидации воспоминаний. Для проверки этой теории они использовали компьютерные модели, называемые нейронными сетями, и обнаружили, что она может объяснить закономерности, наблюдаемые в реальных экспериментах с памятью.

В дальнейшем ученые хотят проверить эту теорию и выяснить, смогут ли они точно предсказать консолидацию памяти. Им также интересно, как наш мозг отделяет предсказуемые части воспоминаний, которые можно обобщить, от непредсказуемых, которые остаются уникальными.

Разгадка тайны работы памяти может принести значительную пользу. Это может помочь нам лучше понять заболевания мозга, связанные с потерей памяти, такие как болезнь Альцгеймера, или даже продвинуть вперед область искусственного интеллекта, научив компьютеры учиться и запоминать что-то так, как это делаем мы.

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