Подарочек из космоса. Ученые обнаружили два новых минерала, которые раньше не видели на Земле

Образцы были извлечены из 17-тонного метеорита, который упал на нашу планету и приземлился в Сомали.

Космический камень, найденный в Сомали, стал настоящим подарком для геологов: исследования показывают, что он содержит, как минимум, два минерала, которые ранее не были известны на Земле. Это конечно не тот астероид, что подарил Ваканде вибраниум, однако геологи пришли в восторг, пишет IFLScience.

По словам соавтора исследования, профессора Университета Альберты Криса Херда, оба открытия были сделаны во время изучения одного 70-граммового образца. Теперь авторы исследования полагают, что они, возможно, "едва прикоснулись к поверхности" того, что может предложить 17-тонный метеорита.

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Присутствие воды и кислорода на нашей планете предоставляет множество способов, которыми элементы могут объединяться, создавая новые минералы. В результате количество минералов, возникших на Земле, значительно превышает количество тех, что сформировались в космосе. Тем не менее метеориты все еще могут приятно удивить ученых. Как, например, метеорит Эль-Али, обнаруженный недалеко от одноименного города в районе Хиран в Сомали.

По словам Херда, каждый раз, когда ученым удается обнаружить новый минерал, это фактически означает, что геологические условия и химический состав отличались от того, что было найдено ранее. Этот изученный метеорит является девятым по величине из когда-либо найденных и представляет собой "Железный метеорит IAB", которых в общей сложности известно более 350. В результате Херд с коллегами были весьма удивлены, обнаружив что-то незнакомое.

Ученй обратился за помощью к своему коллеге доктору Эндрю Лококу, чтобы он взглянул на образец. Вердикт был удивительным: "У вас есть как минимум два новых минерала". Исследователи назвали новые минералы элалиитом и элкинстантонитом в честь самого метеорита, подарившего находки, и профессора Линди Элкинс-Тантон — вице-президент Межпланетной инициативы в Университете Аризона, а также главный исследователь миссии NASA "Психея" по исследованию большого астероида, богатого металлами, запуск которого запланирован на осень 2023 года.

Авторы исследования отмечают, что потребуется некоторое время, чтобы выяснить, как образовалось родительское тело метеорита, и почему ученые не встречали эти минералы где-либо еще. Не секрет, что люди использовали метеоритный материал с тех пор, как Тутанхамон выковал кинжал из железа, никеля и кобальта. Теперь авторы исследования надеются, что новые минералы, обнаруженные в метеорите, окажутся полезными для человека на практике.

Считается, что метеорит Эль-Али был обнаружен в 2020 году, однако в действительности местное население Сомали знало о нем намного раньше. Коренные народы рассказывают, что в фольклоре этот камень известен как "Сумрачный налет", что указывает на то, что его приземление на Землю было замечено.

Ранее Фокус писал о том, что треснувший кусок металла заживил сам себя во время эксперимента.