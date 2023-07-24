Не хватало лишь мигалок. В Калифорнии выдра, похищающая доски у серферов, эффектно избежала поимки

Чтобы поймать животное, местные власти привлекли водолазов, неводы и даже вертолеты. Впрочем, все попытки оказались тщетными — выдра все еще орудует в водах у Санта-Крус.

Морская выдра-изгой, которой уже дали прозвище "841", обитает в водах у Санта-Крус (Калифорния, США) и терроризирует местных серферов. Любопытное животное имеет опасную привычку воровать доски для серфинга, что не слишком пришлось по вкусу местным отдыхающим и власти, пишет Futurism.

Отметим, что это не первый год, когда любопытная выдра пытается "общаться с серферами", однако лишь в этом году власти наконец решили как-то повлиять на ее поведение. В результате сотрудники Аквариума Монтерей-Бей, Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии, а также службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США пообещали совместными усилиями отловить и переселить выдру из ее родного дома.

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С тех пор прошло уже больше недели, а выдре все еще удается ускользать от исследователей. Любопытно, что для поимки животного привлекли водолазов, вертолеты и неводы, однако раз за разом 841 удается сбежать от преследователей.

Известно, что в субботу исследователи использовали сеть длиной в 182 метра и попытались 841 заплыть в нее, используя в качестве наживки ее любимые доски для серфинга. Увы, это не сработало, а потому спасателям на лодках и вертолетах пришлось оставить выдру в покое и попытаться снова в другой раз.

Известно также, что исследователи использовали в качестве приманки доску для серфера, вслед за которой следовал дайвер. Как только животное запрыгнуло на доску, дайвер начал медленно тянуть ее к лодке спасателей. Однако, как и в предыдущих случаях, 841 сорвалась, как только подошла слишком близко к лодке, где ее уже поджидали надзиратели.

Сотрудники Службы рыболовства и дикой охраны США сообщают, что поимка выдры в действительности может занять дни, а то и недели, учитывая логистику, поведение животного, меняющиеся условия окружающей среды, например, прозрачность воды.

Исследователи до сих пор не понимают, чем вызвано столь странное поведение выдры, однако есть предположения, что самка может быть беременна, а потому подвержена гормональным всплескам, которые вызывают ее "агрессивное поведение" в отношении серферов.

Отметим, что вся эта операция по поимке выдры заставила многих задуматься, действительно ли оно стоит того. Кроме того, сотрудники местных агентств, как и исследователи, не хотят навредить 841, а некоторые опасаются, что тактика "приманки" фактически может спровоцировать ее поведение.

Впрочем, как бы там не было, местные власти не намерены смягчаться в отношении своего решения — они все еще считают, что выдру необходимо отловить и переселить.

Ранее Фокус писал о том, что в Калифорнии открыли охоту на выдру, которая "угнала" доску у серфингиста.