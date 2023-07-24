Голубика для Гулливера. Ученые разрабатывают новый сорт ягод — каждая в 3 раза больше обычной

Исследователи обещают, что эти суперягоды превзойдут привычные не только в размере, но и сочности, хрусте и аромате.

Мир меняется и ученые все чаще работают над созданием филе мяса или рыбы в лаборатории, а также то и дело пытаются адаптировать различные сельскохозяйственные культуры к изменениям климата, с которыми сталкивается наша планета. На этот раз ученые сосредоточились на создании гигантской голубики, ягоды которой будут втрое превышать размер обычных, пишет Daily Mail.

Кроме того, ученые считают, что новый вид голубики можно будет выращивать в Шотландии, хотя местный климат не слишком подходит для выращивания этих ягод. В ходе исследования ученые скрещивают четыре десятка сортов голубики, в попытке найти идеальную ягоду, ее можно будет легко вырастить в шотландском климате и она не будет уступать другим сортам в размере и вкусе.

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Авторы исследования отмечают, что их новый вид будет отличаться весьма крупными ягодами, которые крупнее виноградины или небольшой клубники — предполагается, что ягоды этого нового сорта будут втрое превышать стандартный размер голубики. Кроме того, ученые отмечают, что новые ягоды будут еще более хрустящими, сочными и ароматными.

Все началось с того, исследователь и селекционер голубики в американском рецензируемом научном журнале JHI, доктор Сьюзан МакКаллум заметила, что выращенная в Северной Америке голубика уступает в урожайности и качестве плодов ягодам, выращенным в Великобритании. В результате ученые сосредоточились на создании сорта, который бы смог выдержать этот климат.

Авторы исследования отмечают, что они хотели помочь производителям понять, что селекционно выведенные растения лучше всего подходят для шотландского климата. По словам МакКаллум изначально они рассказали, какие сорта более подходят для этой почвы, условий и кислотности. Однако выбор все еще был неидеальным, а потому ученые начали скрещивать различные сорта, чтобы создать именно то, что нужно.

По словам доктора МакКаллум, новый сорт шотландской голубики предлагает высокую урожайность, что позволит производителям заработать деньги, кроме того, свою роль в продажах сыграют размер, вкус, твердость и хруст. Авторы исследования считают, что большой размер сделает ягоды не только более привлекательными для потребителей, но и облегчит работу сборщиков.

Исследователи полагают, что у этих ягод будет идеальный баланс сахара и кислоты, они будут твердыми и хрустящими.

Ранее Фокус писал о том, что британский ученый поведал, что будет, если Земля превратится в комок ягод голубики.