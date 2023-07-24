Как сладкая вата. Обнаружена самая "пушистая" планета, которая вполовину больше Юпитера

Исследователи говорят, что плотность экзопланеты WASP-193b составляет всего 0,059 грамма на кубический сантиметр.

Всего в 1,232 световых годах от Земли была обнаружена одна из самых странных экзопланет, которая больше похожа на сладкую вату, пишет ScienceAlert.

Планета WASP-193b почти на 50% больше Юпитера, но она настолько легкая и невесомая, что ее плотность сравнима с плотностью сахарной ваты. Для сравнения плотность найденной планеты составляет всего лишь 1% от плотности Земли.

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Международная группа под руководством астронома Халида Баркауи из Льежского университета в Бельгии полагает, что подобные экзопланеты достаточно редкие и они могут помочь лучше понятно планетарную эволюцию.

Экзопланета WASP-193b Фото: NASA/ESA/STScI

Экзопланета под названием WASP-193b вращается на орбите вокруг солнцеподобной звезды WASP-193. Последняя в 1,1 раза больше по массе Солнца, а также в 1,2 раза больше нашей звезды по радиусу. Но экзопланета располагается гораздо ближе к своей звезде, чем любая из планет Солнечной системы. WASP-193b делает полный оборот вокруг своей звезды каждые 6,25 дней.

Команда астрономов смогла выяснить, что радиус планеты примерно в 1,46 раз больше Юпитера, но масса WASP-193b невероятно мала – всего в 0,139 раза больше массы Юпитера.

Также ученые смогли узнать плотность экзопланеты, которая составляет 0,059 грамма на кубический сантиметр. Например, плотность Земли составляет 0,059 грамма на кубический сантиметр, а Юпитера — 1,33 грамма на кубический сантиметр. В это же время у сахарной ваты плотность 0,05 грамма на кубический сантиметр.

Исследователи говорят, что подобных миров встречается очень мало, но теперь ученые смогут выяснить, как такие планеты формируются. По эксперты предполагают, что непосредственная близость планеты к звезде может нагревать и раздувать атмосферу первой, особенно если она состоит из водорода и гелия.

Но такой мир как WASP-193b будет выглядеть настолько странным образом лишь около 20-30 млн лет, пока звезда будет молодой и горячей. Кроме того, звездный ветер может довольно быстро лишить такую планету атмосферы.

Именно в этом и заключается проблема. Согласно подсчетам, планете WASP-193b уже около 6 млрд лет.

Хорошие новости заключаются в том, что WASP-193b является отличным кандидатом для последующих исследований, в частности, ученые хотят выяснить из чего состоит атмосфера планеты. К разгадке этой тайны, скорее всего, будет привлечен космический телескоп Джеймса Уэбба. По словам команды, хватит всего одного транзитного наблюдения за планетой, чтобы понять, как сформировался этот "пушистый" мир.