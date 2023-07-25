Космический хамелеон показал свое истинное лицо на новом потрясающем снимке (фото)

Благодаря инфракрасному изображению астрономы по-новому взглянули на известный регион образования новых звезд.

Астрономы из Европейской южной обсерватории использовали телескоп VISTA, способный наблюдать за космосом не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне света. Благодаря этому телескопу ученые получили новое потрясающее изображение космического хамелеона, предстающего в новом цвете, пишет Space.

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Яркий регион космоса, наполненный новыми звездами, где происходит рождение новый таких же объектов, называется комплекс Хамелеон. Он находится на расстоянии в примерно 522 световых года от Земли, и его общая ширина составляет примерно 65 световых лет.

Самым ярким объектом в этом регионе образования новых звезд является отражательная туманность под названием IC 2631, которую еще называют Облако Хамелеон. Именно эта туманность была главной целью нового наблюдения за космосом.

Туманность IC 2631 называется отражательной потому, что она состоит из пылевых облаков, которые отражают свет, излучаемый ближайшими звездами. Ее можно увидеть в центре нового снимка справа от светящегося региона, наполненного молодыми яркими звездами, которые представляют собой большие массивные объекты.

Туманность IC 2631 Фото: ESO

В основном Облако Хамелеон освещает своим светом также молодая огромная звезда под названием HD 97300, расположенная в центре туманности. Как видно на изображении звезду окружают фиолетовые межзвездные облака.

Между звездами на этом снимке также показаны межзвездные газ и пыль, в которых происходит формирование новых звезд.

По словам ученых, именно в таких регионах происходит наиболее активное звездообразование. Но в видимом свете этот регион космоса выглядит более темным, ведь космическая пыль блокирует свет от фоновых источников.

Благодаря тому, что инфракрасный свет может проходить через такую пыль, теперь ученые смогли заглянуть в самый центр отражательной туманности и всего комплекса Хамелеона.

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