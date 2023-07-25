Обломки НЛО на Марсе: ученые нашли объект с шипами и не могут его объяснить (фото)

Исследователи пока не могут исключить даже предположение о том, что это обломки инопланетного корабля.

Ученые продолжают изучать странный объект на Марсе, который был найден марсоходом Curiosity, пишет DailyMail.

Еще в апреле на Красной планете был найден необычный шипастый объект, который действительно напоминает обломки космического корабля. Исследователи говорят, что такой сценарий "нельзя полностью сбросить со счетов". Но скорее всего, образования связаны с сейсмической активностью на Марсе.

Ряд найденных шипов, по словам экспертов, очень напоминает "песчаные шипы", которые появляются на Земле в результате 7-бальных землетрясений и выше.

"Эти структуры крайне необычны для Марса. Мы пока не можем точно сказать, в результате каких процессом они появились на поверхности, но предполагаем, что причиной может быть сейсмическая активность, как и на Земле", — говорит автор исследования профессор Ричард Армстронг из Астонского университета в Бирмингеме.

Неизвестный объект с шипами на Марсе Фото: NASA/JPL-Caltech

Но по словам экспертов, есть некоторые различия между марсианскими шипами и земными. Например, у объекта на Марсе не такие выпуклые концы шипов, а также у земных нет зазубрин, в отличие от марсианских.

"Найденные шипы на Марсе вряд ли могут быть обломками космического корабля пришельцев, но пока ничего нельзя полностью исключить", — добавляет профессор Армстронг.

Несмотря на это, после того, как объект был сфотографирован марсоходов у основания кратера Гейла, появляются все новые и новые догадки по поводу происхождения объекта.

Астробиолог из NASA Натали Кэброл заявила, что это "самая причудливая скала", которую она видела за 20 лет свой работы с миссиями на Марсе. По ее мнению, странный объект сформировали марсианские ветры.

Объект был найдет у основания кратера Гейла. Фото: NASA/JPL-Caltech

Среди других теорий фигурировал скелет рыбы, останки динозавров, а также обломки старого космического корабля Земли. Как известно, всего около 10 земных зондов разбивались в разное время на Марсе, поэтому на данным момент на поверхности Красной планеты находится около 7 119 кг обломков земных технологий.

Правда, ученые не верят, что найденные объект хоть как-то связан с деятельностью человека.

"На месте обнаружения не видно поля обломков и других рукотворных объектов, которые должны были бы быть на месте крушения. Учитывая небольшой размер объекта и отсутствие логического объяснения, зачем бы понадобился такой элемент в космическом аппарате, маловероятно, что это обломки оборудования. Внеземное происхождение остается всего лишь догадкой", — подытожили исследователи.

Отмечается, что подобные скальные образования были обнаружены в кратере от удара астероида на юге Германии. Как известно, поверхность Марса усеяна ударными кратерами и астероиды продолжают падать на планету и по сей день.

Напомним, на снимках с Марса нашли загадочный "проход" на Красной планете якобы ведет внутрь холма. Любитель теорий заговора и поклонник историй об НЛО заявил, что нашел огромную двухметровую дверь на одном из снимков с Марса.