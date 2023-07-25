Масштабное древнеримское кладбище в Газе: археологи обнаружили более 125 гробниц (фото)

Недавно на территории Газы сделали удивительное археологическое открытие. В прошлом году археологи, работавшие на 2000-летнем римском кладбище, раскопали по меньшей мере 125 могил, многие из которых до сих пор содержат удивительно хорошо сохранившиеся скелеты.

Историческое значение Газы как важного торгового узла для древних цивилизаций хорошо задокументировано, в частности, связи с древними египтянами, филистимлянами, упомянутыми в Библии, и Римской империей. Несмотря на богатое наследие, местные археологи сталкивались с проблемами из-за нехватки финансирования, что часто приводило к перезахоронению их находок, пишет Reuters.

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Однако раскопки этого конкретного места стали возможными при содействии французских организаций. Фадель Аль-Аутул, эксперт Французской школы библейских и археологических исследований, курирующий проект, выразил свое восхищение значением обнаруженного некрополя. Он отметил, что это открытие знаменует собой первый случай в истории Палестины, когда обнаружено кладбище такого масштаба, насчитывающее невероятные 125 гробниц.

Более того, два свинцовых саркофага, найденные на этом месте, являются беспрецедентными в археологической истории Газы. Один из этих саркофагов может похвастаться сложными декоративными элементами с виноградными мотивами, в то время как другой демонстрирует изображения дельфинов.

Сохранение этих находок сложная задача, поэтому эксперт призвал к финансированию, чтобы защитить историческую ценность этого места от разрушительного влияния времени.

Открытие кладбища породило надежду, что оно может стать популярным туристическим местом в будущем. Учитывая это, предложена идея создания музея для демонстрации откопанных реликвий, чтобы привлечь посетителей и энтузиастов оценить историческое богатство, похороненное под землей Газы.

Процесс раскопок непростой, в нем участвовали не менее 25 инженеров и техников, которые, несмотря на высокую температуру, копали, просеивали землю и бережно хранили деликатные скелетные останки.

Джамаль Абу Рейда, генеральный директор Министерства древностей Газы, подчеркнул важность этой находки для палестинского народа. Открытие углубляет корни связи палестинцев с землей, уходящей в тысячелетия, укрепляя их длительное историческое присутствие в регионе.

В конце концов открытие древнеримского кладбища в Газе является свидетельством исторической значимости региона и позволяет заглянуть в его богатое прошлое. Обнаружение 125 гробниц, а также беспрецедентная находка двух свинцовых саркофагов, украшенных сложными мотивами, подчеркивает необходимость финансирования для сохранения этих бесценных реликвий.

На фоне вызовов, вызванных продолжающейся экономической блокадой и политическими сложностями, надежда на превращение этого места в будущую туристическую аттракцию и музей остается маяком для сохранения и чествования культурного наследия Газы.

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