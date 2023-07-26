Вокруг Солнечной системы взрываются абсолютно невидимые сверхновые: новая теория

Если умирает невидимая звезда, то она должна взорваться невидимым взрывом, но его все же можно обнаружить.

Многие звезды в конце своей жизни взрываются сверхновыми. Но авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что совсем другие звезды, невидимые нам, могут взорваться бозновыми. Хотя мы не видим этих очень мощных взрывов, все же они могут существовать их можно обнаружить, пишет Live Science.

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Уже многие десятилетия существует теория о том, что где-то во Вселенной живут и процветают особые огромные бозонные звезды, состоящие из таких частиц как бозоны. До сих пор ни одну такую звезду обнаружить не удалось. С другой стороны, предполагается, что бозоны могут составлять темную материю, наличие которой удалось обнаружить лишь по косвенным свидетельствам. В частности, как темная материя с помощью гравитации влияет на обычную материю.

Некоторые теории о том, что из себя представляют частицы темной материи, предполагают, что они должны быть более тяжелыми, чем протоны и нейтроны. Но сейчас ученые все же склоняются к тому, что эти частицы наоборот очень легкие. Например, самая легкая частица нейтрино в 500 тысяч раз легче электрона, а частицы темной материи могут быть в миллиарды раз легче нейтрино. И возможно такой частицей является бозон.

Уже многие десятилетия существует теория о том, что где-то во Вселенной живут и процветают особые огромные бозонные звезды, состоящие из таких частиц как бозоны Фото: SciTechDaily

Авторы исследования считают, что частицы темной материи могут вести себя не как частицы, а как волны и при этом они собираются вместе для образования таких невидимых нам объектов, как бозонные звезды. С одной стороны, гравитация будет стремиться сжать этот объект, но энергия темной материи будет противостоять такому сжатию, а значит будет существовать огромная бозонная звезда.

Ученые считают, что за время своего существования такая бозонная звезда будет расти за счет дополнительной темной материи, либо за счет слияния с другими бозонными звездами.

Когда масса такой звезды станет слишком большой, что энергия темной материи не сможет сопротивляться гравитации, то произойдет сжатие такой звезды. Во время этого процесса, который будет происходить очень медленно, частицы темной материи сталкиваются друг с другом, уничтожают друг друга и происходит выделение энергии.

Взрыв бозновой будет похож на взрыв сверхновой, только без выделения света Фото: Nature Noon

В результате в космос огромной скоростью улетит поток высокоэнергетических частиц. Но эти частицы очень легкие, а значит они будут выглядеть как всплеск волн темной энергии. То есть по сути произойдет почти то же самое, что происходит во время взрыва сверхновой. Только тогда в космос улетают частицы света – фотоны. Поскольку они не имеют массы, то проявляют себя как волны электричества, а магнетизм проявляется как свет. То есть получается электромагнитное излучение.

Но в случае со взрывов бозонной звезды произойдет такое событие, которое ученые назвали бозновая и оно совершенно невидимо для нас. Такие бозновые могут взрываться рядом с Солнечной системой, но мы никогда об этом не знаем. Но есть способ обнаружить такие невидимые взрывы. Ученые считают, что для этого нужно использовать детекторы, нацеленные на поиски очень легкой темной материи. Сейчас такие детекторы уже существуют.

Фокус уже писал, что ученые выяснили, что в прошлом Млечный Путь не был спиральной галактикой и в будущем ее форма также изменится. Новое исследование предполагает, что в далеком прошлом наша галактика имела другую форму и была похожа на чечевицу.