Мрачная тайна Треугольника Аляски: что заставило 20 000 человек исчезнуть без вести

В отличие от Бермудского треугольника, ставшего предметом современного фольклора, статистика подтверждает опасения по воду этого смертоносного места.

Едва ли в мире найдется человек, который не слышал о Бермудском треугольнике и его мистической тайне, заставляющей самолеты и корабли бесследно исчезать с лица Земли. Однако намного меньше людей знают о так называемом треугольнике Аляски, где, как говорят, находится больше нераскрытых дел о пропавших без вести, чем в любом другом уголке планеты, пишет IFLScience.

Треугольник Аляски представляет собой слабо очерченную территорию в штате между тремя точками Анкориджа и Джуно на юге и Уткиагвиком, небольшим отдаленным городком, расположенным на северном побережье. Статистика свидетельствует о том, что с начала 1970-х годов на этом обширном участке земли пропали без вести боле 20 000 человек.

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Может показаться, что это не так уж много, однако учитывая, что этот район чрезвычайно малонаселен, эта цифра выглядит шокирующие. Отметим, что на всей Аляске ежегодно пропадает в среднем около 2 250 человек, что в среднем вдвое больше, чем в среднем по стране. При этом исследователи отмечают, что большая часть исчезновений, по-видимому, происходят именно в этом загадочном треугольнике.

Одними из наиболее известных людей, пропавших без вести в Треугольнике Аляски являются:

Томас Хейл Боггс-старший — лидер большинства в Палате представителей США;

Ник Бегич — конгрессмен от Аляски.

Оба политика исчезли 16 октября 1972 года, когда летели на самолете вместе с помощником Бегича Расселом Брауном и пилотом Доном Джонзом. Местные власти развернули спасательную операцию, однако четверо людей так и считаются пропавшими без вести, а их тела не были обнаружены. К слову, в последствии этот инцидент породил теории заговора. Отмечается, что Боггс был членом Комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди, и, как сообщается, не соглашался со многими выводами группы.

Не менее известным случаем считается исчезновение 25-летнего жителя Нью-Йорка, Гэри Фрэнка Сотердена, который в середине 1970-х отправился в пустыню Аляски на охоту. Увы, он так и не вернулся домой. В 1997 году охотник нашел череп вдоль реки Поркьюпайн на северо-востоке Аляски, в 2022 году ученые извлекли ДНК и пришли к выводу, что останки принадлежат Сотердену. Предполагается, что он был растерзан медведем.

Впрочем, исследователи не спешат придавать этому месту таинственности, так как исчезновения людей в отдаленных участках Аляски кажутся весьма логичными — здесь легко спрятаться или заблудиться. Известно, что на Аляске проживает всего 73 000 человек, то есть фактически населена всего 1/20 часть 1 процента штата. Остальная же часть представляет собой относительно нетронутую дикую местность со всеми вытекающими опасностями: неровными горными хребтами, ледниками, холодной погодой, миллионами озер, бесчисленными расселинами, обширными долинами и множеством медведей.

Отметим, что некоторые теории все же предполагают, что Треугольник Аляски является местом необычной магнитной активности и большого количества инопланетных посетителей. Однако ученые, очевидно, могут найти куда более простые и вероятные объяснения того, почему на этом участке Земли исчезает так много людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученый утверждает, что разгадал мрачную тайну Бермудского треугольника.