Океан превращается в джакузи. Температура поверхности моря впервые достигла рекордных 37,8°C

Исследователи отмечают, что рекордно теплая вода продержалась у побережья несколько часов, а затем отступила.

Последние несколько недель ученые то и дело фиксируют новые температурные рекорды, связанные с жарой, которая обрушилась на нашу планету. Так, например, исследователи полагают, что нынешний июль, вероятно стал самым жарким за всю историю наблюдений, а будущий август и вовсе может переплюнуть эти показатели, пишет Science Alert.

На этот раз ученые зафиксировали новый температурный рекорд, претендующий на звание мирового: речь идет о температуре воды у побережья Флориды, которая в понедельник достигла рекордных 37,8°C. Такие температуры весьма стандартны для джакузи, но едва ли для открытого океана.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что показания были взяты с одного подводного буя в заливе Манати, примерно в 60 километрах к юго-западу от Майами, на глубине 1,5 метров. Ученые отмечают, что пиковая температура была зафиксирована в 18:00 и, согласно официальным данным, она держалась на этом уровне в течение около четырех часов.

По словам метеоролога и бывшего правительственного ученого Джеффа Мастерса, официального мирового рекорда температуры поверхности моря не было, однако научная статья 2020 года свидетельствует о том, что предыдущий максимум был зарегистрирован в Кувейтском заливе и составил 37,6°C. В то же время исследователь отмечает, что новое измерение было сделано вблизи суши, а потому "загрязнение измерения воздействием земли" может сделать эту запись недействительной. Мастерс также отмечает, что потребуются фотографические доказательства, чтобы новый рекорд был принят официально.

Несмотря на то, что подобные условия, похожие на сауну, могут быть приятными для некоторых людей, постоянная подобная экстремальная жара весьма разрушительная для экосистем коралловых рифов и видов, которые от них зависят.

Отметим, что температурный рекорд был зафиксирован после того, как некоммерческий фонд восстановления кораллов (CRF) заявил, что один риф, над восстановлением которого они работали, был полностью опустошен. Исследователи отметили, что трудились над этим проектом более 10 лет, но в конце концов коралловый риф был на 100% уничтожен.

Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, свидетельствуют о том, что около четверти всех морских видов обитают в коралловых рифах, а потому их массовая гибель чрезвычайно губительная для океана.

Ранее Испанский институт морских наук заявил о том, что Средиземное море обновило средний суточный температурный рекорд поверхности моря — вода достигла рекордных для этого региона 28,71°C.

Ранее Фокус писал о том, что океан горячее, чем когда-либо за последние 100 000 лет: ученые рассказали, что будет дальше.