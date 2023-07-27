Как побывать на Венере. Ученые назвали самое солнечное место на Земле с сильнейшей радиацией

В этом месте самая высокая интенсивность ультрафиолетового излучения и солнечной радиации на планете.

Среди туристических направлений для отдыха летом продолжают лидировать Испания и Греция, но для тех, кто ищет по-настоящему солнечного отпуска лучше отправиться в Чили, пишет DailyMail.

Ученые выяснили, что пустыня возле чилийский Анд является самым солнечным местом на всей Земле. Интенсивность ультрафиолетового (УФ) излучения в этом месте настолько велика, что прогулка по плато Чахнантор почти сравнима с короткой прогулкой по поверхности Венеры.

Исследователи из Университета Сантьяго провели свой анализ в пустыне Сантьяго, которая расположена на высоте 4800 метров над уровнем моря. Именно это место было названо самым солнечным местом на Земле, потому как здесь почти не бывает облаков.

На равнине действительно крайне мало дождей, но это не лучшее место для принятия солнечных ванн. Например, летом средняя температура здесь редко превышает 4 градуса по Цельсия, потому как в прилегающий регион Тихого океана поступают холодные водные потому из Антарктиды. Скорее всего, солнцезащитный крем со средним SPF 20 не сможет защитить вас от солнечных ожогов, поскольку условия слишком экстремальны.

"На самом деле интенсивность излучения в этом месте летом, сравнима с тем, что вы получите стоя на Венере. В этом конкретном месте уровень ультрафиолета слишком высок", — говорит автор исследования Рауль Кордеро.

В исследовании ученые собрали данные за пять лет, которые фиксировала обсерватория, расположенная на северо-западной границе плато Чахнантор. Высота этого места составляет 5 418 м над уровнем моря.

Кроме этого, ученые обнаружили, что в этом месте рекордные уровни не только ультрафиолетового излучения. В облаках был замечен такой феномен, как "прямое рассеяние", который усиливает солнечный свет.

В других местах на Земле облака достаточно густые, чтобы блокировать и отражать обратно в космос часть солнечного света. Данный механизм защищает людей и все живое на планете от вредных солнечных лучей и предотвращает слишком быстрое таяние ледяных щитов. Но на плато Чахнантор зачастую слишком тонкие облака, которые позволяют солнечным лучам еще сильнее фокусироваться на поверхности земли.

Таким образом, солнечная радиация в такие редкие облачные дни может быть намного выше, чем в безоблачные. Подобные облака появляются в южном полушарии в январе и феврале, а также в таких местах, как Гималайское плато.

В связи с этим, ученые полагают, что плато может стать идеальным местом для размещения солнечных электростанций. Также в будущем данный регион можно будет использовать в качестве симулятора жизни на Венере.

Напомним, ученые полагают, что жизнь на Венере может скрываться не на поверхности планеты. Ученые считают, что вероятность того, что микроорганизмы живут в атмосфере второй планеты от Солнца хоть и не велика, но не равна нулю.