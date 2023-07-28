Полезное ожирение. Ученые обнаружили, что жир на животе способен защитить от диабета

Исследователи полагают, что он вовсе не вызывает диабет, а скорее может защитить человека от болезни. Однако это работает не для всех.

Традиционно врачи связывают жир вокруг талии с повышенным риском развития диабета, однако новое исследование ученых предполагает, что все не так просто. Результаты исследования свидетельствуют о том, что жир вокруг нашей талии — это лишь часть уравнения, пишет New Atlas.

Авторы исследования обнаружили, что гены, отвечающие за накопление жира на животе, также способны защитить нас от болезни. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в период с 2017 по 2020 год только в США заболеваемость ожирением составляла почти 42% населения. При этом в этот же период уровень тяжелого диабета снизился с 4,7% до 9,2%. Из-за массового распространения диабета последние десятилетия ученые усердно работали, пытаясь найти лечение этого заболевания, которое характеризуется наличием индекса массы тела 30 и выше.

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Некоторые из этих исследований показали, что есть люди, которых можно классифицировать как страдающих "метаболическим здоровых ожирением". К такому выводу пришли ученые из Университета Вирджинии. По словам соавтора исследования, ученого из Центра геномики общественного здравоохранения Университета штата Калифорния Мете Чивелека, с каждым годом появляется все больше данных о метаболически здоровом ожирении. Предполагается, что в этом состоянии люди, которые, как правило, подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний и диабету из-за ожирения, в действительности защищены от неблагоприятных последствий своего ожирения.

Авторы исследования изучили сотни генов человека, которые могут привести к абдоминальному ожирению, но 5 из них также защищают наш организм от развития диабета 2 типа. Ученые предполагают, что люди, наделенные этими генами, вероятно, продемонстрируют противоположное тому, что говорит общепринятая медицина. Теперь исследователи полагают, что у людей с этими генами может быть значительное количество жира на животе, однако при этом у них будет низкий риск развития диабета.

По словам Чивелека, исходя из результатов нового исследования врачам стоит рассматривать не только рассматривать размеры человеческого тела как предикаторы состояния, называемого метаболическим синдромом, который повышает риск развития диабета, инсульта и сердечного приступа, но также и генетику.

Впрочем, исследователи настаивают, что результаты данного исследования вовсе не означают, что чрезмерное количество жира на животе — это нечто нормальное. Во-первых, он все еще остается серьезным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Во-вторых, реальность такова, что лишь небольшое количество людей в действительности имеют эти 5 генов, которые защищают их от развития диабета 2 типа несмотря на ожирение.

В то же время ученые предполагают, что результаты их исследования могут "открыть дверь" для поиска генетических решений, которые бы могли в будущем помочь бороться с этим заболеванием. По словам Чивелека, они с коллегами планируют расширить исследование, чтобы выявить еще больше генов, которые лежат в основе метаболически здорового явления ожирения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.