Начало конца. "Гости из прошлого", застрявшие в вечной мерзлоте, могут начать новую пандемию

Исследователи полагают, что патогены, спящие в вечной мерзлоте тысячи лет, могут уничтожить микробы, имеющие решающее значение для Земли.

Исследователи предупреждают о новой угрозе, надвигающейся на человечество: на этот раз жизни на Земле угрожают "путешествующие во времени" патогены, которые провели тысячи лет в вечной мерзлоте, но теперь могут просочиться в наш мир. Ученые считают, что они могут стать причиной новой пандемии и разрушат окружающую среду, пишет Daily Mail.

Древние вирусы провели в заточении вечной мерзлоты тысячи лет, однако они могли выжить и даже эволюционировать, чтобы стать доминирующими видами, способными погубить до трети бактериоподобных хозяев. Это неожиданное открытие сделали ученые из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, которые использовали компьютерное моделирование и обнаружили, что около 3% вирусоподобных патогенов, ранее запертых в вечной мерзлоте, стали доминирующими после освобождения изо льда.

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Теперь авторы исследования полагают, что риски, связанные с "путешествующими во времени патогенами", которые ранее казались научной фантастикой, в действительности могут стать серьезными факторами экологических изменений и угроз для жизни человека.

Отметим, что в 2022 году ученые объявили, что смогли возродить вирус возрастом 48,5 тысячи лет, который ранее был обнаружен в тающей вечной мерзлоте Сибири. Он стал одним из семи типов вирусов, которым удалось возродиться из вечной мерзлоты спустя тысячи лет. Самый "молодой" из них был заморожен 27 000 миллионов лет назад, а самый "старый" пробыл в забвении 48 500 лет.

Исследователи отмечают, что эти вирусы не являются опасными для человека, однако другие, которые все еще скрыты в вечной мерзлоте вполне могут оказаться "катастрофическими" и привести к новым пандемиям. Например, вечная мерзлота Аляски некогда содержала вирус гриппа, который распространился по планете в 1981 году, что могло спровоцировать новую вспышку.

Ранее ученые уже провели множество исследований, чтобы понять, как эти патогены могут воздействовать на человечество, однако в последнем исследовании команда использовала менее изученный подход — окружающую среду. В ходе исследования ученые количественно оценили экологические риски, которые могут создать эти микробы — для этого было использовано компьютерное моделирование. Ученые исследовали эксперименты по искусственной эволюции, в которых цифровые вирусоподобные патогены из прошлого вторгались в сообщества бектериоподобных хозяев.

Исследователи использовали программу, которая представляет собой "искусственную жизненную систему" цифровых микроорганизмов. Команда создала симуляции, а затем сравнила влияние вторжения патогенов на разнообразие бактерий-хозяев с разнообразием в контрольных обществах, где вторжения не произошло. Результаты исследования свидетельствуют о том, что возбудитель был более стойким, чем 33,6% местных патогенов.

Авторы исследования отмечают, что некоторые патогены, хранящиеся в вечной мерзлоте, привели к вымиранию до трети видов, представленных сегодня на Земле. Это свидетельствует о том, что риски, связанные с этим 1% выпущенных патогенов, могут показаться небольшими, однако на самом деле представляют опасность для человечества и экологии нашей планеты в целом.

Ранее Фокус писал о том, что 46000-летнее существо возродилось после вечности в сибирской мерзлоте.