Загадка Денисовой пещеры. В Сибири возле пещеры с древними людьми жили зеброподобные лошади

В Денисовой пещере, где сосуществовали денисовцы, неандертальцы и Homo sapiens, ученые обнаружили давно вымершую зеброподобную лошадь, известную как Equus ovodovi.

Исследователи детально изучили древние останки, разбросанные по всей Денисовой пещере. Среди них найдены следы неуловимого Equus ovodovi, и впервые удалось успешно секвенировать его полный митохондриальный геном, пишет IFLScience.

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Анализ генетических данных показал, что E. ovodovi имел больше близких предков с другими видами лошадей, такими как ослы, чем с современными лошадьми. Считается, что эти вымершие лошади не жили в пещере вместе с людьми, их поймали и принесли в нее.

Лошади, вероятнее всего, паслись на берегах протекающей неподалеку реки Анюй. Охотники занимали стратегически выгодные позиции, наблюдая за табунами, приближавшимися к этой местности, и успешно устраивали на них засады, чтобы добыть пищу.

Вымершая лошадь, однако, сильно отличалась от современных скакунов. Equus ovodovi, вероятно, имел крепкое и выносливое телосложение, напоминая любимую лошадь Пржевальского.

Несмотря на эти открытия, многое во внешности загадочного существа остается тайной. Полноценную скелетную структуру еще предстоит раскопать, а в пещере не нашли никаких наскальных рисунков или изображений.

Хотя перспектива обнаружить сохранившийся образец, застывший в вечной мерзлоте, остается призрачной надеждой, такая находка могла бы дать неоценимую информацию.

Примечательно, что датирование зеброподобной лошади принесла удивительные открытия. Считалось, что E. ovodovi, последний уцелевший представитель подрода Sussemionus, исчез примерно 400 000 лет назад.

Однако в Денисовой пещере найден образец возрастом около 32 000 лет, что свидетельствует о том, что этот вид как-то продержался в сибирских горах гораздо дольше, чем его сородичи.

Около 32 000 лет назад неандертальцы и денисовцы, вероятно, исчезли из региона. Однако, во время своего пребывания в пещере в течение не менее 200 000 лет, вполне вероятно, что денисовцы занимались охотой на E. ovodovi.

Интересно, что в 2022 году другая группа ученых предложила доказательства того, что E. ovodovi мог существовать на территории современного Китая еще 3500 лет назад. Это означает, что этот вид сумел выжить даже после того, как люди широко оккупировали этот уголок восточной Евразии.

Однако, несмотря на связь между вымершими людьми и зеброподобной лошадью, исследователи воздержались от объяснения исчезновения вида в Сибири охотой первобытных людей. Вместо этого они указали на влияние местных климатических изменений, которые обрекли на гибель многих сибирских животных в этот период.

Мы продолжаем раскрывать тайны Денисовой пещеры, и история Equus ovodovi остается загадочной главой в древних летописях истории как человека, так и животных.

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