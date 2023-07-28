Предупреждающий знак. Гигантский кусок береговой линии Перу зеленеет, и это очень плохо

Исследователи обнаружили, что за последние два десятилетия полоса прибрежной пустыни значительно позеленела, и это не так хорошо, как могло бы показаться.

Исследователи из Кембриджского университета изучили спутниковые снимки за последние 20 лет и пришли к выводу, что огромная полоса прибрежной пустыни, простирающаяся на юг от севера Перу до Чили, с каждым годом становится все зеленее. Увы, это вовсе не хорошая новость, как могло бы показаться изначально, пишет Science Alert.

По словам математика из Кембриджского университета Хьюго Лепажа данные события фактически являются предупреждением для всего человечества. Речь идет о туманных оазисах, наполненных уникальной растительностью, которые называются ломами и украшают 2 800 километров засушливой береговой линии. Единственным источником воды здесь является морской туман, так как в этом регионе выпадает в среднем от 3 до 13 миллиметров год, при этом многие годы эта территория и вовсе не видит дождя, в результате чего эта местность полностью лишена растительности.

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Исследователям известно, что здесь обитают виды, которые не встречаются больше нигде в мире, например исчезающий андский кондор и популярные сегодня воздушные растения (тилландсия). В зависимости от климатических циклонов эти хрупкие экосистемы процветают или разрушаются: порой они полностью исчезают на 5-10 лат, но затем в годы Эль-Ниньо количество осадков здесь увеличивается и наступают годы процветания.

Однако спутниковые снимки за последние 20 лет показывают, что ломы, разбросанные по длинной полосе предгорий между высокими горами Анд и бескрайним океаном, растут. Это действительно хорошо для местной флоры и фауны, большая часть которой сегодня находится под угрозой исчезновения, однако это станет настоящей проблемой для других территорий.

Пример различных типов растительности и их распределения на тихоокеанском склоне Перу Фото: Cavendish Laboratory

Авторы исследования полагают, что масштаб этих изменений, вероятно, изменит ограниченное распределение ресурсов в этом регионе. Дело в том, что сельскохозяйственные земли, обеспечивающие орошение, расширяются, это влияет на ломы, которые становятся все более зелеными, однако, между тем другие области неожиданно для ученых становятся все более коричневыми.

По словам географа Кембриджского университета Юстаса Барнса, тихоокеанский склон обеспечивает водой две трети территории Перу, при этом именно отсюда поступает большая часть продовольствия для страны. Это быстрое изменение растительности, уровня воды и экосистем неизбежно повлияет на управление водными ресурсами и планирование сельского хозяйства.

Авторам исследования потребовалось три года, чтобы провести свой анализ. В ходе проекта они совершили многочисленные выезды на места, чтобы исследовать некоторые из обнаруженных ими полос озеленения. Ученые отмечают, что полоса поднимается, если мы смотрим на юг, от 170–780 метров на севере Перу до 2600–4300 метров на юге Перу, что весьма нелогично. Дело в том, что температура поверхности должна была бы снижаться при движении на юг и подъеме на высоту.

Исследователи обнаружили, что наибольшее озеленение этих территорий произошло именно в тех зонах, которые ранее были наиболее засушливыми. Например, по словам Лепажа, на севере Перу полоса озеленения в основном располагается в климатической зоне, которая соответствует жаркой засушливой погоде. Ученые также отмечают, что большая часть местных ломов на юге расположены в жаркой засушливой степи, а затем переходят в холодную засушливую степь. Это весьма удивило ученых, так как полностью отличалось от их прогнозов.

Ученые отмечают, что пока рано исключать усиленное озеленение в результате какого-то регионального цикла, но предполагают, что события на самом деле обусловлены глобальными концентрациями CO2 за последние 20 лет. Впрочем, исследователи отмечают, что потребуется больше тестов и наблюдений, чтобы понять, чем на само деле вызвана эта часть и как остановить изменения в столь крупных масштабах.

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