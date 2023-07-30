Очень редкие кадры: косатка разорвала на части китовую акулу и съела ее печень (видео)

Это первый зафиксированный на видео случай нападения косаток на взрослую самую большую акулу на Земле.

Жуткие кадры с убийством взрослой китовой акулы группой косаток сняли представители американской компании Ocean Safaris у тихоокеанского побережья Мексики, пишет Live Science.

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Китовые акулы являются самыми большими акулами на нашей планете, и они могут вырасти до 18 метров в длину. У взрослых китовых акул нет естественных хищников, но ученым известно, что если такая акула ранена, то на нее могут напасть косатки и тигровые акулы. Также такое нападение эти морские хищники могут осуществить на детенышей китовых акул.

Китовые акулы являются самыми большими акулами на нашей планете, и они могут вырасти до 18 метров в длину Фото: Wikipedia

При этом, ученые уже давно заметили, что косатки, нападая на акул, обязательно съедают их печень. Возможно это связано с особой питательностью этого органа, о котором знают косатки. Известны случаи, когда косатки разрывали акул на части, а их печень всплывала на поверхность и тогда хищники лакомились ею.

В этот раз представители компании Ocean Safaris стали свидетелями нападения группы косаток на взрослую китовую акулу и этот убийство было заснято на видео. По словам директора этой компании, Джеймса Москито, это очень редкие кадры и скорее всего это первый зафиксированный на видео случай такого нападения.

Это первый зафиксированный на видео случай нападения косаток на взрослую самую большую акулу на Земле Фото: Скриншот

Москито и его коллеги сначала заметили огромную китовую акулу, но после того, как подплыли к ней ближе, то они увидели стаю косаток, одна из которых начала разрывать нижнюю часть тела китовой акулы на части.

По словам Москито, скорее всего, это была молодая особь, длину которой оценили в примерно 8 метров. Буквально за считанные секунды косатка разорвала акулу и вытащила ее печень, чтобы затем съесть. После этого китовая акула начала падать на дно.

Хотя первой на китовую акулу напала самка, так называемым зачинщиком нападения Москито считает крупного самца, которого раньше видели в этом районе, но с другой стаей. Этому самцу даже дали имя Монтесума и после данного нападения на акулу его вместе со стаей заметили возле трупа еще одной китовой акулы.

На редких кадрах, снятых Москито, можно увидеть, как косатка подплывает под акулой, кусает ее и из раны вытекает кровь. После этого самка поднялась ближе к поверхности океана, в то время, как труп китовой акулы пошел на дно.

Фокус уже писал о том, что вторая по размерам акула в мире оказалась не такой, как предполагалось и ученые не могут этого объяснить. Ученые выяснили, что гигантские акулы являются частично теплокровными.

Также Фокус писал о том, что "самая одинокая в мире" косатка разбила голову о стену аквариума. Животное умерло в неволе, потеряв пять детенышей.