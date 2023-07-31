Мировое сокровище, которое нельзя выставить в местном музее Черногории: что с ним не так (фото)

Диатрета из Черногории считается бесценным сокровищем страны, однако ее не выставляют в музее. А все потому, что местный музей в Плевле не имеет охранных механизмов, необходимых для демонстрации этого всемирно известного артефакта.

Основанный муниципалитетом Плевли, местный музей редко предоставляет своим сотрудникам возможность увидеть этот бесценный экспонат. Деяна Дробняк (Dejana Drobnjak), директор музея, утверждает, что нынешнее пространство в Культурном центре не подходит для постоянной экспозиции этого драгоценного экспоната. Она настаивает на том, что музею необходимо собственное специальное здание, чтобы гарантировать надлежащее выполнение как физических, так и технических мер безопасности, пишет Arkeonews.

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"Диатрета Плевли, вершина древнеримского искусства изготовления стекла, требует специальных защитных пьедесталов и дополнительной физической защиты для ее экспонирования", — утверждает директор Дробняк.

Чтобы решить насущную проблему, музей намерен до конца года выполнить соответствующие законы и правила, регулирующие безопасность и техническую защиту. Сейчас диатрета хранится в специальных условиях.

Диатрету Плевли, также известную как vas diatretum, нашли в 1975 году вблизи города Плевля в Черногории. Этот исключительный артефакт происходит из 4 века нашей эры и является прозрачным кубком. Надпись "VIVAS PAN[H]ELLENI BONA M[emoria]" окружает ободок, что добавляет ему исторической ценности. Артефакт, который сейчас хранится в Музее наследия Плевли, является редким примером такого полного римского кубка.

Диатрета высотой 14,9 см с отверстием диаметром 13,3 см и основанием 3,7 см изготовлена в одной из известных кельнских мастерских. Образцовая репрезентация поздней Римской империи, она воплощает вершину античного мастерства изготовления стекла. Дизайн кубка отличается декором, который поднимается с поверхности и охватывает весь сосуд в виде завораживающего сетчатого узора.

Кубок 4-го века, Черногория Фото: Heritage Museum Pljevlja

Диарета служил символом величия во время торжественных событий, украшая стол властных лордов или даже императоров. Кроме практического использования, этот дорогой бокал передавал социальный статус и эстетический вкус, отражая стиль жизни и моду своей эпохи. После того, как его демонстрировали на многочисленных пирах, стеклянный кубок хоронили вместе с его владельцем.

Интересно, что Диатрету Плевли никогда не реставрировали. Она сохраняет свою оригинальную краску, что свидетельствует о ее возрасте — почти два тысячелетия. Стремление гарантировать надлежащую безопасность и защиту этого замечательного исторического артефакта остается приоритетом для местного музея в Плевле, чтобы общественность могла оценить его художественный блеск и культурную значимость, которую он воплощает.

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