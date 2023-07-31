Не совсем лошадь: ученые спорят, кого изображает самый древний артефакт из слоновой кости (фото)

Недавно археологи сделали важное открытие во время раскопок в пещере Холе-Фельс, Германия. Они нашли фрагмент фигурки из слоновой кости, который оказался частью артефакта, найденного более двух десятилетий назад.

В 1999 году ученые нашли часть фигурки из слоновой кости, которую приняли за голову лошади. Однако благодаря новой находке ученые переосмысливают это предположение. Они не уверены относительно точного вида животного, но предполагают, что это может быть пещерный лев или пещерный медведь, пишет Arkeonews.

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На недавней пресс-конференции профессор Николас Конард с Тюбингенского университета заявил, что достоверное определение изображений Ледникового периода, особенно когда они фрагментарны, сложная задача.

Однако он считает, что эта фигура — медведь, поскольку она имеет массивное тело, выразительный медвежий горб на плече и осанку, напоминающую медвежью походку. Однако некоторые коллеги утверждают, что фигура имеет признаки пещерного льва.

В течение многих лет фигурку животного восстанавливали из пяти различных фрагментов, найденных во время различных раскопок. Кроме головы и недавнего фрагмента плеча и грудной клетки, найден еще один небольшой кусок правой части тела. Его добавили к фигуре благодаря соответствующим гравировкам на кости. Этот процесс позволил выявить тонко выгравированные линейные узоры на поверхности слоновой кости, демонстрируя целостность композиции.

Hohle Fels 2022 — фрагмент фигуры на месте находки Фото: University of Tübingen, Alexander Janas

Исследователи постоянно ищут недостающие части фигурки среди большой коллекции находок из слоновой кости из Холе-Фельс, надеясь в будущем завершить изображение древнего животного. Сейчас дополненная фигурка из слоновой кости выставлена в Доисторическом музее в Блаубьорени, что позволяет наглядно увидеть, как продолжаются археологические работы.

Доктор Штефани Кьольбль (Stefanie Kölbl), директор музея, выражает надежду, что дальнейшие усилия в конце концов приведут к полному пониманию этого необычного артефакта Ледникового периода.

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