Нижнее белье стирать не придется. Для освоения Луны созданы уникальные скафандры

Будущие астронавты будут носить новые скафандры, которые обеспечат надежное поддержание чистоты их нижнего белья.

Чем больше человечество приближается к масштабному освоению Луны, тем больше вопрос чистоты внутри скафандров приобретает важнейшее значение. Будущие астронавты, которые полетят на Луну, будут носить скафандры нового поколения, предназначенные для работы в суровых лунных условиях, благодаря проекту Европейского космического агентства PExTex, пишет Earth.

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Скафандры астронавтов обеспечивают комфорт и безопасность, но в то же время в нижнем белье создается благоприятная среда для роста вредоносных микробов. В рамках нового проекта PExTex Европейского космического агентства (ЕКА), были созданы и активно тестируются новые ткани для будущих скафандров. Этот проект сосредоточен на том, чтобы найти способы предотвратить рост микробов во внутренней подкладке скафандров.

Одним из решений этой проблемы является высокопрочный материал Twaron, который уже прошел успешные тесты, и они показали, что в скафандре с таким материалом астронавты будут чувствовать себя еще более комфортно на Луне в течение 2500 часов использования. Новый материал покрыт специальным слоем, который снижает микробную активность.

"Содержать нижнее белье в чистоте достаточно просто на Земле, н она Луне с этим возникнут проблемы. Но гигиена для астронавтов также важна, как и безопасность. Поэтому очень важно, чтобы микробы не могли развиваться в нижней части скафандров", — говорит Малгожата Холинска, инженер по материалам и технологиям ЕКА.

Будущие астронавты будут носить новые скафандры, которые обеспечат надежное поддержание чистоты их нижнего белья Фото: Earth.com

Хотя существуют традиционные противомикробные вещества, такие как серебро и медь, ЕКА отмечает, что оснащение внутренней части скафандров такими материалами может раздражать кожу астронавтов. Поэтому ученые выбрали вторичные метаболиты, то ест химические химические соединения, вырабатываемые микробами, которые производят микробы, пытаясь защитить себя и эти вещества часто обладают антибиотическими свойствами.

Сейчас ученые продолжают тесты новой ткани для нижнего белья в скафандрах в специальном симуляторе и в следующем году новые скафандры хотят использовать в симуляции полета на Марс. По словам ученых, новая технология также позволит астронавтам быть чистыми и во время долгих полетов на космическом корабле не только на Луну, но и в будущем на Красную планету. То есть на борту корабля не будет ощущаться неприятный запах, который провоцирует грязное нижнее белье.

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