Мастера утешения. Бабочки в Амазонке пьют черепашьи слезы — сами черепахи не в восторге (видео)

Исследователи засняли этот невероятно интимный процесс между черепахами и бабочками, которые осушают их слезы.

Если когда-нибудь вам посчастливится путешествовать по перуанской Амазонке, вы, вполне вероятно, сможете стать свидетелем удивительного и весьма волшебного зрелища, как бабочки осушают слезы черепах. Среди всех невероятных видов, которые обитают в этом районе, ученым наконец-то удалось заснять этих невероятных существ, пьющих слезы местных черепах, пишет IFLScience.

Тропический энтомолог и научный коммуникатор Фил Торрес опубликовал на своем канале YouTube видео этого удивительного процесса, демонстрирующие увлекательное поведение бабочек. По словам исследователя, это кажется чрезвычайно невероятным, однако этому есть вполне простое объяснение.

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Дело в том, что представители восьми разных видов бабочек, которые живут в этом районе, ищут одну и ту же вещь: натрий. Из-за географического расположения в этом районе катастрофически не хватает соли: Атлантический океан находится на расстоянии более 1600 километров, а Анды не позволяют ветру приносить необходимые минеральные частицы в регион. В результате животные вынуждены применять творческий подход, чтобы раздобыть необходимый натрий.

Все мы знаем, что бабочки лакомятся нектаром цветов — они поглощают сладкую жидкость своим длинным хоботком. Однако эти насекомые также нуждаются в соли — увы, они не способны получить ее из растений, но вполне могут достать ее из фекалий, грязи и слез черепах. Исследователи полагают, что это связано с тем, что черепахи питаются мясом, в котором содержится большое количество соли.

Впрочем, как это часто бывает в мире животных, черепахи, похоже, не получают от этого сотрудничества никакой пользы. Ученые отмечают, что это является ярким примером комменсализма — видовое партнерство, при котором один вид получает явную пользу, а другой на самом деле не получает пользы, но и не испытывает вреда.

Ученые отмечают, что бабочки не единственные организмы, которые находятся в вечном поиске необходимого им натрия. Исследователям известно, что пещерные слоны Китум также добывают грязь им местных пещер, чтобы получить необходимый кальций, магний и натрий.

Ранее Фокус писал о том, что все бабочки произошли от одного древнего предка 100 млн лет назад.