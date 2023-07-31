Адская душегубка. Ученые вынуждены эвакуировать океан из-за рекордно высоких температур

Горячая вода чрезвычайно вредна для всех морских организмов, но некоторые оказались в наиболее уязвимом положении из-за катастрофического нагрева океана.

Последний месяц ученые то и дело предупреждают, что Земля столкнулась с тепловой волной, невиданной до этого. Ученые фиксируют новые температурные рекорды на суше, а теперь адская жара добралась и до океана, пишет Science Alert.

На прошлой неделе исследователи заявили, что поверхность воды у побережья Флориды достигла рекордно экстремальной отметки в 37,8°C и продержалась на этом уровне несколько часов. Теперь исследователи уверяют, что перегретая до состояния джакузи морская вода у Флорида-Кис стала настолько опасной, что они вынуждены объявить экстренную эвакуацию морских обитателей из этого района.

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Речь идет о судьбе третьего по величине барьерного рифа в мире — исследователи извлекают образцы кораллов из океанских питомников, чтобы переместить их в более прохладные наземные резервуары. По словам координатора проектов с Фонда восстановления кораллов Алекса Нойфельда, экстремально горячая вода в океане вредна для множества видов, а не только кораллов — под угрозой также оказались рыбы, лобстеры и другие морские обитатели. Нойфельд предупреждает, что эта рекордная тепловая волна в океане в итоге может обернуться массовой гибелью рыб, черепах и других животных.

Несколькими днями ранее ученые зафиксировали в этом районе температуру в 32,2°C, а в понедельник в одном из заливов она и вовсе достигла рекордных 37,8°C. При этом, как правило, кораллы способны справиться с температурой от 21 до 28,8°C.

Ученые вынуждены эвакуировать из океана кораллы Фото: The Reef Institute

Нойфельд отмечает, это худшее, что ему с коллегами доводилось когда-нибудь видеть, но опасность заключается в том, что в следующем месяце ситуация, вероятно, лишь усугубиться, а потому начинать эвакуацию уязвимых видов необходимо уже сегодня.

Исследователи сосредоточились на работе над сбором образцов генетических штаммов кораллов из питомников. Далее они были доставлены в наземные резервуары, где ученые смогут контролировать параметры воды — предполагается, что это поможет защитить кораллы.

Пока ученые пытаются спасти морских обитателей прибрежных вод местные бизнесмены опасаются, что рекордная жара разрушит туристическую сферу Флорида-Кис. Местные предприниматели, которые занимаются дайвингом, также заметили, что прибрежная экосистема сильно пострадала — во время погружений они заметили обесцвеченные белые кораллы, что является признаком их стресса.

Отметим, что обесцвечивание происходит, когда кораллы, подвергшиеся стрессу, вытесняю водоросли, живущие с ними в симбиозе, снабжая их питательными веществами и обеспечивая цвет. В этом году обесцвечивание кораллов, как считают исследователи, существенно ускорилось, и это при том, что жара еще не достигла своего пика.

Жители побережья Флориды также опасаются, что из-за высоких температур океана туристическая сфера может остановиться. Дело в том, что коралловые рифы Флориды приносят прибыль в размере 2 миллиардов долларов США и обеспечивают более 70 тысяч мест с полной или частичной занятостью. Однако новые реалии таковы, что туристы вряд ли захотят погружаться здесь в воду, если все, что их ждет на морском дне — тысячи мертвых кораллов.

Исследователи надеются, что "эвакуация" поможет защитить местный барьерный риф от вымирания и сохранит тысячи жизней морских обитателей, которые зависят от него.

Ранее Фокус писал о том, что температура поверхности моря впервые достигла рекордных 37,8°C.