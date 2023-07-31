Ученые нашли способ предотвратить деменцию: поможет добавка для бодибилинга

Исследования на мышах показывает, что это вещество защищает мышей от снижения когнитивных функций.

Десятилетиями ученые ищут подсказки, которые позволили бы найти способ предотвратить или вылечить деменцию у людей. В новом исследовании ученые обнаружили, что добавка для бодиблдинга бета-гидрокси бета-метилбутират (HMB) защищает мышей от снижения когнитивных функций, пишет Science Alert.

Исследование ученых из Университета Раш и Научно-исследовательского института Симмарона в США было опубликовано в научном журнале Cell Reports. В ходе исследования ученые обнаружили что добавка HMB, которая используется спортсменами для наращивания мышечной массы, также имеет несколько положительных "побочных эффектов". Во-первых, помогает поддерживать здоровье областей мозга, отвечающих за запоминание и обучаемость. Во-вторых, уменьшает образование бляшек в мозге мышей, созданных для повторения симптомов болезни Альцгеймера у человека.

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Отметим, что скопление бляшек в человеческом мозгу типично для пациентов с болезнью Альцгеймера. Впрочем, исследователям до сих пор не удалось выяснить, что именно вызывает заболевание, но предполагается, что именно бляшки являются ключом к отказу нейронов.

Данное исследование было сосредоточено на мышах, однако исследователи надеются, что HMB также можно будет использовать и для борьбы с деменцией у пациентов с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера.

По словам соавтора исследования, нейробиолога из Университета Раша, Калипада Пахана, хорошая новость заключается в том, что добавка HMB уже считается безопасной для набора массы, даже при условии длительного приема. Теперь исследователи полагают, что в дальнейшем она может стать одним из самых безопасных и простых способов остановить прогрессирование болезни, а также обеспечит защиту памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Ученые провели тщательный анализ и обнаружили, что добавка HMB взаимодействует с альфа-рецептором, который активируется пролиферацией пероксисом — приемником сигналов в мозге, помогающим метаболизировать жирные кислоты. Отметим, что именно этим и обусловлен успех в наборе мышечной массы.

В более ранних исследованиях ученые обнаружили важность семейства белков (нейротрофические факторы) в поддержании правильного функционирования нейронов. Также известно, что пациенты с болезнью Альцгеймера обладают низкими уровнями этих белков, но HMB, вероятно, способен восполнять их.

По словам Пахана, после перорального приема HMB проникает в мозг, затем увеличивает количество этих полезных белков, восстанавливая нейронные связи, улучшая память и способность к обучению. Пока ученые смогли проверить все это лишь на мышах с патологией, подобной болезни Альцгеймера. Таким образом ученые пришли к выводу, что HMB может быть вдвойне полезной, так как они не только воздействует на память, но и на некоторые физические проявления, связанные с прогрессированием болезни.

Авторы исследования отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять точные механизмы, используемые HMB, а также проверить, сработает ли эта добавка таким же образом на людях. Тем не менее ученые считают, что нынешние результаты выглядят весьма многообещающе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что мозг ленивее, чем нам кажется.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.