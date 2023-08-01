NASA "просеивает" космос в поисках "Вояджер-2": аппарат замолчал в 19 млрд км от Земли

Связь с космическим аппаратом была утеряна из-за ошибочной команды, которая сместила антенну "Вояджер-2".

NASA усиленно прослушивает космос после того, как потеряло связь с одним из самых далеких рукотворных объектов в истории – космическим аппаратом "Вояджер-2", пишет The Guardian.

С аппаратом была потеряна связь на прошлой неделе, когда диспетчеры миссии случайно отправили "Вояджер-2" неправильную команду. В результате антенна космического аппарата сместилась всего на 2%, но и этого хватило, чтобы потерять связь.

На этой же неделе в NASA заявили, что полноповоротная параболическая антенна Комплекса дальней космической связи в Канберре принялась сканировать небо в поисках "Вояджер-2". На данный момент аппарат находится в 19 млрд км от Земли и сигналу от аппарата необходимо 18 часов, чтобы достичь Земли.

Аппарат "Вояджер-2" был запущен в 1977 году, чтобы изучить внешнюю часть Солнечной системы, а также такие планеты как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Он отправился в космос всего на пару недель раньше своего близнеца "Вояджер-1".

"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство еще в 2018 году Фото: space.com

В итоге "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство еще в 2018 году, попутно открыв множество новых спутников Урана и один у Юпитера.

По словам ученых, антенна Канберры, которая является частью сети дальнего космоса NASA, продолжит прислушиваться к региону космоса, где должен находиться "Вояджер-2" в попытке поймать сигнал. Такого плана пока планируют придерживаться в Лаборатории реактивного движения NASA, которая руководит миссией "Вояджеров".

Если же этот план не сработает, команде NASA придется ждать до октября автоматической перезагрузки корабля, которая должна восстановить связь с Землей.

Отмечается, что у "Вояджер-1" никаких проблем в работе не возникает – он находится на связи с Землей и летит почти в 24 млрд км от нас. Именно это делает его самым дальним космическим кораблем человечества.

Напомним, специалисты NASA уже сообщали, что в программе "Вояджер-2" предусмотрен регулярный сброс ориентации, благодаря чему антенна аппарата всегда остается повернутой к Земле. Следующий такой сброс намечен на 15 ноября, что по словам ученых, должно исправить ситуацию.