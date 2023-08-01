Идеальное сочетание. Ученые рассказали, как приготовить лучший бутерброд в мире

Исследователи представили рецепт самого вкусного сэндвича с идеальным сочетанием количества хлеба и начинки.

Едва ли исследователи могут назвать точный возраст сэндвича, однако они точно знают, что это одно из самых популярных блюд в мире. Рецепты могут отличаться в зависимости от страны, региона, местных продуктов и финансового положения человека, однако все мы так или иначе любим это блюдо, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые провели опрос, в котором приняли участие 2000 реципиентов, чтобы составить рецепт идеального бутерброда, где гармоничное соединятся хлеб, сыр, ветчина и помидоры.

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По мнению опрошенных, идеальный бутерброд должен включать в себя ломтики помидора — согласны 54% реципиентов, сыр чеддер — 39% и ветчина из Шварцвальда — 39%. При этом несмотря на любовь американцев к кетчупу (61% населения одобряет его употребление), соус все же не рекомендуется добавлять к холодному сэндвичу.

Кроме того результаты исследования свидетельствуют о том, что более половины опрошенных предпочитают поджарить сэндвич на гриле или сковороде до хрустящей корочки. Отметим, что данный опрос был проведен в июле 2023 года исследовательской компанией OnePoll.

Авторы исследования отмечают, что 67% реципиентов заявили о том, что они вполне могли бы прожить лишь на одних бутербродах целую неделю. Участники опроса также заявили, что одними из наиболее удачных овощных составляющих сэндвича являются помидоры, лук и огурцы. Что касается соуса: наиболее популярным оказался соус для барбекю, майонез и медовая горчица, а вот кетчуп не очень подходит для холодных бутербродов.

Идеальная начинка для сэндвича Фото: Daily Mail

Что касается белковой составляющей бутерброда, фаворитом является ветчина из Шварцвальда, за ней следует медовая индейка и ветчина, а также обычная ветчина. Если говорить о сыре, наиболее популярным сыром для сэндвичей является чеддер, за ним следуют швейцарский и американский сыры, а в нижней строке списка расположился твердый швейцарский сыр грюйер.

Когда речь заходит о хлебе, большинство отдают предпочтение цельнозерновому хлебу либо хлебу на закваске. По словам авторов исследования 67% опрошенных считают бутерброды хорошей экономической ценностью, так как белковые варианты чрезвычайно сытны и вкусны.

Опрос также показал, что, как правило, реципиенты хотели съесть сэндвич около четырех раз в неделю. Исследователи отмечают, что почти треть реципиентов предпочитали простые бутерброды, тогда как еще треть описывали себя как любителей острых ощущений, а еще треть предпочитали сладкие бутерброды.

Авторы исследования отмечают, что люди предпочитают есть свои бутерброды дома или в общественном парке. Однако самым популярным местом для поглощения бутерброда оказался пляж.

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