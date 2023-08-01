Смерть на Марсе или Луне: что произойдет, если человек умрет за пределами Земли

Ученые из NASA делают все для того, чтобы астронавты не умирали в космосе, но это все же может произойти. И не только с астронавтами.

За 62 года, которые прошли с тех пор, как первый человек полетел в космос, погибло 20 астронавтов. Путешествие в космос – это очень опасная задача, но вскоре космические полеты станут обычным явлением. Не за горами возвращение человека на Луну, а затем должна состоятся и первая высадка астронавтов на Марс. Несмотря на то, что ученые из NASA делают все необходимое для того, чтобы сейчас астронавты не умерли во время полета, это может случится во время будущих, более длительных миссий. О том, что как умирает человек в открытом космосе, а также о том, что будут делать с трупами умерших на Луне и Марсе, рассказал Эммануэль Уркиета из Медицинского колледжа Бэйлора, Хьюстон, США, пишет The Conversation.

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Смерть в открытом космосе

Если речь идет о смерти в космосе, то часто люди интересуются, что случится, если человек попадет в открытый космос без скафандра. Ответ очень прост: смерть наступит почти мгновенно. Будь то профессиональный астронавт или обычный человек, в безвоздушном пространстве сразу же скажется отсутствие кислорода, а значит человек перестанет дышать. Буквально через какие-то секунды вся кровь и другие жидкости в теле закипят и наступить смерть. Но это будет очень страшная смерть.

Смерть на Марсе и Луне

Если человек решится выйти на поверхность Луны или Марса без скафандра, то его ждет такая же смерть, как была описана выше. И это связано с тем, что на Луне вообще почти нет атмосферы, а на Марсе она очень тонкая. И там, и там кислорода нет. Поэтому удушье, закипание крови и других жидкостей через несколько мгновений приведут к быстрой, но мучительной смерти.

За 62 года, которые прошли с тех пор, как первый человек полетел в космос, погибло 20 астронавтов Фото: Live Science

Что будет с телом, если человек умрет на Луне или Марсе?

"Я и мои коллеги, которые занимаются космической медициной всегда делаем все необходимое для того, чтобы убедится, что в космос летят здоровые астронавты, чтобы исключить вероятность их смерти. Тем не менее сказать, что этого не может произойти, нельзя. Поэтому сейчас в NASA существуют специальные протоколы, которые регулируют этот момент", — говорит Урикиета.

Согласно этим протоколам, если астронавт умирает на Международной космической станции, то его труп должны отправить на Землю на космическом корабле в течение нескольких часов. Если же речь идет о смерти на Луне, то в таком случае труп астронавта будет доставлен на Землю вместе с экипажем на космическом корабле уже через несколько дней. Считается, что в этом случае более приоритетным является сохранение жизни живых членов экипажа, чем сохранение трупа.

Что же касается смерти астронавта на Марсе, то пока по этому поводу нет точных рекомендаций. В любом случае это будет большой проблемой, ведь умерший человек будет находится на расстоянии в 400 млн км от Земли.

"Скорее всего экипаж не будет в этом случае возвращаться сразу на Землю. Вероятно, что труп будет доставлен на нашу планету уже по окончанию миссии. То есть примерно через пару лет, если смерть астронавта наступила еще в полете", — говорит Уркиета.

До того, как труп отправят на Землю, скорее всего тело будут хранить в специальной камере или в мешке для трупов. На космическом корабле температура и влажность не должны повлиять на состояние тела.

Можно ли похоронить человека на Марсе?

Если астронавт умер вскоре после приземления на Марс, то возникает вопрос, что в таком случае делать с телом? Кремировать тело можно, но не нужно, ведь на это уйдет масса необходимой живым людям энергии. Закапывать труп в марсианский грунт также нежелательно, ведь земные бактерии могут загрязнить местную поверхность. Поэтому, скорее всего тело также спрячут в мешке для трупов в ожидании окончания миссии, считает Уркиета.

По словам ученого, учитывая темпы освоения космоса уже сейчас нужно думать над тем, что люди могут умереть на поверхности другого мира и нужно понимать, что делать в таком случае.

Напоминаем, что американский ученый считает, что Землю защитят от палящего Солнца гигантский зонт и астероид. В чем суть необычной идеи, Фокус уже писал.