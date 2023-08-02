Ворота в Ад открываются. В июле зафиксировали невероятный скачок жары — в 8 раз больше предыдущего

Исследователи предупреждают, что это только начало умопомрачительно знойной погоды — человечество ждет новая волна невыносимой жары.

Десятилетиями ученые предупреждали, что деятельность человека приведет к необратимым и ужасающим последствиям — планета постепенно нагревалась и в этом году мы столкнулись с рекордными тепловыми волнами, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что в 2023 году человечество вытянуло сразу три "несчастливых билета", которые вместе обернулись климатическим фиаско. Речь идет о сочетании лета в северном полушарии, развивающемся Эль-Ниньо в Тихом океане и повышении концентрации парниковых газов. Все это вместе создало столь сильные тепловые волны, что июль официально стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

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Не удивительно, что столь гигантский скачок весьма обеспокоил ученых-климатологов. Впрочем, ученые считают, что адская жара на Земле еще не достигла своего пика. Проверка всех данных займет некоторое время, но предварительная оценка Службы изменения климата Европейского Союза Copernicus предполагает, что в августе 2023 года средняя глобальная температура будет на 0,32°C, чем в прошлом рекордном месяце.

Июль 2023 года был не просто самым жарким месяцем, на этом графике он выделяется как большой столбец Фото: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Это может показаться несущественным, однако проблема заключается в том, что климатологи наблюдают намного больший скачок, чем они видят обычно. Например, предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года, однако тогда он лишь на 0,04 °C превысил предыдущее рекордное значение, зафиксированное в июле 2016 года. Такого скачка исследователи не наблюдали за всю историю с начала наблюдений.

Отметим, что цифры приведенные выше, получены от Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и не включают последнюю неделю месяца. В то же время исследователи отмечают, что другие анализы и инструменты дают несколько иные цифры, однако так или иначе все ученые-климатологи согласны с тем, что июль был намного жарче всего, что исследователи видели раньше. При этом нет никаких признаков, что последняя неделя месяца могла существенно повлиять на ситуацию.

По словам доктора Карло Буонтемпо из ECMWF, рекордные температуры, которые мы наблюдаем сегодня являются частью тенденции резкого повышения глобальных температур. Основной причиной тому, в конечном счете, являются антропогенные выбросы. При этом ученые предполагают, июльский рекорд вряд ли останется изолированным. Сезонные прогнозы свидетельствуют о том, что температуры над сушей, вероятно, будут "значительно выше среднего".

Эти измерения исключают регионы, удаленные более чем на 60 градусов от экватора, где проживает мало людей, но события затрагивают остальную часть планеты Фото: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

По словам секретаря Всемирной метеорологической организации, профессора Петтери Тааласа, экстремальная погода, обрушившаяся на Землю и от которой уже пострадали миллионы людей, к сожалению, всего лишь суровая реальность изменения климата, и нам пришлось столкнуться с ней. При этом исследователи в один голос предупреждают, что если нам не удастся сократить выбросы парниковых газов уже сегодня, борьба с климатическими изменениями будет провалена, а в будущем нас ждет еще более высокие температуры.

Отметим, что до июля 2023 года ученые-климатологи не зафиксировали ни одного дня со средней температурой выше 17 °C за всю историю наблюдений. В июле, согласно данным исследователей, их было рекордное количество — 26.

Ранее Фокус писал о том, что ученые вынуждены эвакуировать океан из-за рекордно высоких температур.