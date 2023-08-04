Древний водоканал. Ученые раскрыли секрет управления водопроводами в Римской империи

Новое исследование показывает, что 2000 лет назад, римские инженеры регулярно занимались поддержанием чистоты в акведуках.

В то время как сейчас компании, которые занимаются поставкой воды изо всех сил пытаются поддерживать ее чистоту и свежесть, оказалось еще в Римской империи примерно 2 тысячи лет назад инженеры-гидротехники регулярно занимались поддержанием чистоты в акведуках. С помощью этих сооружений в римские города поступала вода, пишет Phys.

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Международная группа ученых опубликовала в издании Scientific Reports результаты исследования древнеримского акведука Дивона в городе Каор, Франция. Свое название это сооружение для доставки воды в древний город получило благодаря римскому названию этого поселения — Divona Cadurcorum.

Ученые тщательно изучили известковые отложения на стенах и полу акведука и пришли к выводу, что это сооружение постоянно очищалось, чтобы жители города могли иметь доступ к чистой воде. Ученые считают, что древние инженеры-гидротехники регулярно занимались либо полным, либо частичным обслуживанием акведука путем удаления известковых отложений.

Международная группа ученых опубликовала в издании Scientific Reports результаты исследования древнеримского акведука Дивона в городе Каор, Франция Фото: phys.org

По словам ученых, если бы эти отложения не удаляли, то они бы забили канал акведука, что с одной стороны ухудшило бы качество воды, а с другой стороны могло бы спровоцировать поступление ее меньшего количества в город.

Как показывает исследование, подобные очистительные работы проводились в среднем раз либо в 1 год, либо раз в 5 лет. Как показывает анализ химических соединений, то подобная очитка длилась примерно один месяц и такие работы никогда не проводили летом.

Как показывает исследование, подобные очистительные работы проводились в среднем раз либо в 1 год, либо раз в 5 лет Фото: phys.org

Эти данные согласуются с текстом книги "О римских водопроводах", которую написал древнеримский политический деятель и писатель Секст Юлий Фронтин, живший в 1 веке нашей эры. Куратор водопроводных систем самого города Рима писал о том, что очистку водопроводов нужно проводить быстро и никогда нельзя делать этого летом.

Акведук Дивона, как показывают археологические данные действовал с начала 1 века нашей эры до 4 или начала 5 века. Ученые считают, что его регулярное обслуживание продолжалось, хотя это делали все реже до последних лет его использования.

Divona Cadurcorum во времена Римской империи был достаточно крупным городом и развитым городом, о чем говорят сохранившиеся постройки того времени.

Пон-дю-Гар, древнеримский акведук, сохранившийся до наших дней, одно из наиболее посещаемых туристами мест во Франции Фото: Wikipedia

Ученые считают, что дальнейшее исследование акведука может помочь пролить свет на местную экономику и политическую стабильность в древнем городе. Регулярное обслуживание акведука можно рассматривать как свидетельство хорошо структурированной организации жизни древнего города, в то время как менее регулярное обслуживание указывает на его упадок, резюмируют археологи.

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