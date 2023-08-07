Мир не готов к разрушительному извержению супервулкана Йеллоустоун, и все же это может произойти

Последние несколько лет ученые то и дело изучают один из самых крупных супервулканов в мире, чтобы понять, насколько вероятным может стать его извержение в ближайшее время — прогнозы неутешительны.

Еще в 2020 году ученые установили сейсмометры вокруг кальдеры одного из самых крупных супервулканов в мире. Следующие несколько лет они собирали сведения о том, как работает резервуар магматической камеры Йеллоустоуна, пишет Express.

Исследователи отмечают, что эти данные чрезвычайно важны для того, чтобы точно понять, что происходит под поверхностью и может ли извержение супервулкана или другая сейсмическая активность в этом регионе произойти в ближайшее время. Авторы работы сосредоточились на понимании того, может ли супервулкан извергнуться в ближайшее время и предупреждают, что оно "уже давно запоздало".

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В результате некоторые исследователи отмечают, что как бы в дальнейшем не развивалось изучение супервулкана и какие бы данные не удалось получить ученым, это никак не уменьшит то опустошение, которое вызовет извержение. Большинство ученых сходятся во мнении — мир не готов к извержению Йеллоустоуна.

Известно, что этот крупный супервулкан извергался трижды за последние несколько миллионов лет, последнее извержение оказалось в 1000 раз сильнее разрушительного извержения вулкана Сент-Хеленс в 1980 году. Считается, что извержение вулкана было настолько сильным, что в результате образовалась обширная впадина (кальдера) 55 км в длину и 80 км в ширину.

Теперь ученые полагают, что извержение на этом месте уже давно назрело — последнее произошло здесь около 640 000 лет назад. При этом записи исследователей свидетельствует о том, что, как правило, Йеллоустоун извергается с перерывом около 660 000 лет.

Эта тема была исследована в документальном фильме канала Smithsonian Channel "Йеллоустонский супервулкан", где ученые обсуждали вероятность извержения гиганта и то, что за этим последует. По словам геолога Джейка Ловенстерна, ученое сообщество в значительной степени устало из-за непредсказуемости этого суперввулкана, в значительной степени из-за его размера и сложной природы. Ученые отмечают, что в действительности может произойти "много вещей, к которым человечество на самом деле просто не готово".

Дело в том, что непосредственно под кальдерой находится магматическая камера, питаемая потоком горячей полужидкости длиной около 748 километров. В основном эта камера состоит из твердой породы, однако она способна полностью разжижаться, что в конечном итоге заставит ее пробить поверхность Земли. Сегодня исследователи полагают, что магма здесь поднимается через шлейф в магматическую камеру со скоростью несколько сантиметров в год.

Когда этот шлейф фактически начнет разжижаться и двигаться вверх, ученые весьма забеспокоятся. По словам профессора из Университета штата Юта Роберта Смита, беспокойная кальдера Йеллоустоуна в действительности "живет и дышит, а время от времени также извергает магму".

В ходе исследования ученые также изучили закономерности, которые сопровождали три последние извержения Йеллоустоуна. Они обнаружили, что во время двух действительно крупных из них в Йеллоустоуне выбрасывалось настолько много материалы, что в конечном итоге целые хребты, по сути, исчезали. Например, во время последнего извержения 80-километровый участок гор в этом районе исчез после того, как рухнул в магматическую камеру, выбросив в атмосферу около 1000 кубических километров породы, пыли и вулканического пепла.

В результате эти выбросы покрыли большую часть США, проникли в Тихий океан и даже оказались в Мексиканском заливе, который расположен на расстоянии в чуть более 3 000 километров. На данный момент ничего не свидетельствует о том, что Йеллоустоун готов к извержению. Исследователи отмечают, что его пробуждению будет предшествовать интенсивная сейсмическая активность, которая продлится недели, а то и месяцы.

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