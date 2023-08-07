NASA отправляет на Луну новую уникальную команду: это трио проведет на Луне 14 дней (фото)

Лучше одного лунохода могут быть только три лунохода, решили в NASA. Еще лучше, если эти роботы будут полностью автономными.

В 2024 году на поверхность Луны должны высадится три уникальных небольших лунохода, которые проведут испытание новой технологии в течение одного лунного дня, то есть 14 земных дней. Этот проект называется CADRE и его цель состоит в том, чтобы увидеть, как такие луноходы могут работать в команде без прямого контроля с Земли, пишет New Atlas.

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Одной из главных целей NASA при освоении Луны является установление постоянного присутствия здесь человека. Но одна из проблем, с которой столкнется NASA в ближайшие десятилетия, состоит в нехватке достаточного количества астронавтов, которые смогли охватить широкий спектр задач по исследованию Луны.

Одна из проблем, с которой столкнется NASA в ближайшие десятилетия состоит в нехватке достаточного количества астронавтов, которые смогли охватить широкий спектр задач по исследованию Луны Фото: NASA/JSC

Для этого можно использовать луноходы, но из-за задержек в передаче сигнала на далекое расстояние до Луны, прямое управление такими аппаратами почти невозможно. А таким роботам нужно понимать, что делать прямо здесь и сейчас. Поэтому в рамках проекта CADRE идет работа по созданию полностью автономных луноходов, которые смогут работать либо по одиночке, либо в команде.

В NASA хотят уже в 2024 году отправить именно такую команду из трех небольших луноходов в район лунного моря под названием Океан Бурь. Этот трио на Луну доставит специальный посадочный модуль, а затем луноходы на специальных тросах опустятся на поверхность. Они сразу же должны развернуть свои солнечные панели, чтобы зарядить батареи и быть готовыми к своей 14-дневной миссии. То есть это будет один день на Луне и в это время солнечный свет будут поступать на поверхность Луны, чтобы луноходы имели возможность получать энергию. Учитывая то, что эти роботы не оснащены защитой от холода, то они явно не переживут лунную ночь, поэтому их миссия завершиться через 14 земных дней.

В NASA хотят уже в 2024 году отправить команду из трех небольших луноходов в район лунного моря под названием Океан Бурь Фото: NASA

Но даже днем на Луне может быть очень высокая температура, которая достигает 114 градусов Цельсия. Но ученые считают, что для созданных из прочных материалов луноходов это не будет проблемой. К тому же они будут иногда отключать свои батареи, чтобы остыть.

По словам ученых, с помощью посадочного модуля луноходы получат общие приказы с Земли ,что им нужно делать дальше. Эти колесные роботы запрограммированы так, чтобы после этого выбрать лидера команды, что позволит им действовать сообща.

Эти колесные роботы запрограммированы так, чтобы после этого выбрать лидера команды, что позволит им действовать сообща Фото: NASA

Ученые хотят узнать, как эти роботы будут работать вместе и выполнять разные научные задачи в полностью автономном режиме. Например:

маленькие луноходы должны будут двигаться на одной линии и вместе преодолевать разные препятствия;

роботы должны будут сами выбрать для себя выбрать пути для исследования территории площадью в примерно 400 кв.м;

луноходы должны будут создавать трехмерную карту с использованием камер и георадара, которые могут "смотреть" на глубину до 10 м;

еще одна задача луноходов состоит в том, чтобы они смогли продемонстрировать свои действия в случае выхода из строя одного из роботов.

По словам ученых, эта миссия нацелена на то, чтобы показать, то луноходы могут самостоятельно выполнять разные исследования без вмешательства человека. И в будущем такие команды буду состоять уже не из трех луноходов, а из намного большего количества роботов.

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