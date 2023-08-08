Асы подводной маскировки. Рыбы-трубачи эксплуатируют других рыб, чтобы преследовать добычу (видео)

Исследователи показали, как эти чрезвычайно умные морские обитатели используют более крупные особи для слежки и охоты.

Когда люди отправляются на хоту, они искусно подходят к делу: носят камуфляж, маскируют свой запах и используют различные уловки. Рыбы, однако, редко так тщательно готовятся к охоте. Впрочем, если только речь не идет о рыбах-трубача, которые весьма основательно подходят к этой миссии, пишет Forbes.

Представители этого вида живут в коралловых рифах, которые сегодня потерпают от рекордной жары — в результате многие из них обесцвечены, а другие и вовсе погибли из-за рекордных температур океана. В новом исследовании ученые из Кембриджского университета сосредоточились на изучении того, какую тактику трубачи используют во время охоты. Оказалось, весьма необычную.

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По словам соавтора исследования, поведенческого эколога Сэма Матчетта, они с коллегами обнаружили, что рыбы-трубачи преследуют свою добычу, используя других рыб, чтобы замаскировать свои смертоносные движения. Исследователи полагают, что эти новые знания дат захватывающее представление о подводной жизни, а также дают представление о том, как подводный мир реагирует на давление окружающей среды на коралловые рифы, являющиеся домом для множества видов.

В ходе исследования ученые изучили поведение рыбы-трубача, проведя практический полевой эксперимент с использованием модели рыбы, напечатанной на 3D-принтере. Исследователи наблюдали за трубачами и заметили нечто странное, представители этого вида имели привычку плавать рядом с более крупной рыбой, демонстрируя при этом поведение "слежки".

Более раннее исследование 2022 года, основанное на информации, предоставленной дайверами, ученые обнаружили, что рыба-трубач прячется в тени более крупной рыбы в деградировавших или более плоских местах обитания коралловых рифов. В новом же исследовании Матчетт с коллегами решили выяснить, почему это происходит.

Ученые использовали специальные модели рыб Фото: Sam Matchette

Авторы исследования отмечают, что их результаты являются первым доказательством того, что хищники подводного мира могут использовать других хищников для маскировки. Исследователи отмечают, что это не только расширяет знание ученых о том, какие стратегии используют рыбы во время охоты, но и расширяет понимание ученых того, как хищники и жертвы взаимодействуют в дикой природе.

Исследование было проведено в Карибском море, где исследователи установили проволоку и протащили раскрашенную вручную модель рыбы-трубы по воде мимо колоний рыб-ласточек. В общей сложности ученые провели тесты на 36 колониях рыб-ласточек в трех разных местах. Каждая из почти четырех десятков колоний подверглась воздействию модели рыбы-трубача, модели рыбы-попугая и комбинированной пары трубача и попугая. Далее ученые использовали камеры, чтобы записать реакцию каждой из 36 колоний рыб-ласточек.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что при виде модели рыбы-трубача рыбы-ласточки стремились укрыться в безопасном месте, при этом модели рыбы-попугая не казались испытуемым опасными.

Далее ученые проверили поведение слежки. Для этого они прикрепили модель трубача к модели рыбы-попугая, как и предполагалось, рыбы-ласточки, не почувствовали угрозы. Таким образом ученые пришли к выводу, что рыбы-трубачи используют весьма эффективную тактику слежки и охотничьей маскировки.

Авторы исследования отмечают, что их исследование стало первым доказательством того, что животные, так же как и люди, используют других, чтобы скрыться. Однако это вовсе не значит, что рыбы-трубачи единственные, кто пользуется этими стратегиями. Ученые также полагают, что полученные ими результаты могут не только отображать уникальную стратегию охоты, но и показывать, как морские виды адаптируются к изменениям среды коралловых рифов, которые сегодня страдают от резкого нагрева океана.

Ранее Фокус писал о том, что ученые вынуждены эвакуировать океан из-за рекордно высоких температур.