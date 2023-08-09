Ушли на карантин. Ученые обнаружили странное социальное поведение среди тюленей

Исследователи полагают, что сохраняя дистанцию животные пытаются избежать распространения болезней среди морских млекопитающих.

Океан огромный и в нем живут тысячи различных видов животных, которые не перестают удивлять ученых по сей день. На этот раз во время проведения переписи серых и обыкновенных тюленей ученые заметили нечто необычное в их поведении — казалось, животные выдерживают социальную дистанцию, пишет The Guardian.

В ходе исследования ученые из Королевского сообщества использовали аэросъемку, чтобы сравнить колонии обыкновенных тюленей с серыми. Наблюдая за животными, ученые заметили, что обыкновенные тюлени держаться на большем расстоянии от своих соседей, чем серые тюлени. По словам ведущего автора отчета Йеруна Хекендейка, исследователи предполагают, что такое поведение стало "эволюционным ответом на восприимчивость к вирусам".

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Дело в том, что в настоящее время ученые наблюдают катастрофические показатели птичьего гриппа, которые вызывают серьезную озабоченность исследователей по поводу распространения среди диких животных. Авторы отчета полагают, что обнаруженное ими поведение может иметь важные последствия для методов отслеживания вспышек.

Исследователи отмечают, что в прошлом большое количество морских тюленей сталкивались с катастрофическими вспышками болезни, например:

1988, 2002 вирус фоциновой чумы опустошил популяцию, сократив ее вдвое;

1988 около 18 000 морских тюленей погибли от чумы в Великобритании и Европе.

В то же время ученые наблюдали, что серые тюлени остались относительно невредимыми. По словам Хекендейка, многие серые тюлени на самом деле также были инфицированы, однако не так сильно, как обыкновенные. Исследователи предполагают, что это в действительности могло способствовать распространению вируса — животные переносят его, однако при этом могут свободно перемещаться. Также Хекендейк указал на недавние доказательства того, что сниженная восприимчивость серого цвета имеет "генетическую подоплеку".

Теперь ученые полагают, что социальное дистанцирование, которое было заметно среди обыкновенных тюленей, в действительности может оказаться памятью о прошлых серьезных вспышках вируса. Более ранние исследования уже показали, что серые тюлени более устойчивы к респираторным вирусам, чем обыкновенные. Именно поэтому ученые считают, что поведение обыкновенных тюленей может быть обусловлено старыми эпидемиями.

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