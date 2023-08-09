Синдром "Апчхи". Ученые объяснили, как яркий свет помогает наконец-то чихнуть

Исследователи попробовали объяснить странный процесс в нашем организме.

Ускользающее чихание может быть крайне раздражающим, но у этой проблемы может быть очень быстрое и эффективное решение. В некоторых случаях одного взгляда на яркий свет хватает, чтобы наконец-то чихнуть. Причина такого странного эффекта кроется в процесс расширения зрачка, нашей нервной системе и синдроме с забавным названием "Апчхи", пишет IFL Science.

Световой чихательный рефлекс, который также известен как синдром "Апчхи" характеризуется неконтролируемым чиханием в ответ на внезапное воздействие яркого света. Такая "прихоть" нашего организма является достаточно необычной, потому как чихание обычно связано с патогенами или другими раздражителями, например, такими как молотый черный перец.

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Синдром "Апчхи" встречается редко и является генетическим, предположительно связанным с генами rs10427255 и rs11856995. Примерно каждый четвертый из нас может вызвать чихание одним взглядом на яркий свет, когда вносу уже начинает покалывать, что может принести настоящее облегчение.

"Это не болезнь. Некоторых людей это раздражает, но другим уловка, которая помогает наконец-то чихнуть, очень даже нравится", — говорит невролог и генетик из Калифорнийского университета Луис Птачек.

Но с другой стороны, чихание от самого света встречается гораздо реже, когда человеку не нужно покалывание в носу, чтобы как следует чихнуть, глядя на солнце. В таких случаях чихание действительно может быть не только раздражающим, но и опасным, например, когда человек находится за рулем автомобиля.

Синдром "Апчхи" связывают с аномалией тройничного нерва, пятого и самого большого черепно-мозгового нерва.

Данные Медицинского центра Университета Небраски свидетельствуют о том, что тройничный нерв отвечает за чувствительность нашего лица, но он также реагирует на любое раздражение внутри ноздрей и вызывает в ответ чихание. Из-за сбоя в работе этого нерва может произойти изменения в том, как мы чихаем.

Механизм синдром "Апчхи" предполагает, что яркий свет заставляет зрачки сужаться, посылая нервный сигнал, который в некоторых случаях запускает выделение слизи в носу. Это может восприниматься как раздражитель, следствием которого является чихание.