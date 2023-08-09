Черпают силы из самых глубин Земли: некоторые вулканы извергаются совершенно иначе, чем мы думали

Исследователи пришли к выводу, что вулканы, как Килауэа и Мауна-Лоа, используют совершенно иные "подручные средства" для извержения.

В новом исследовании ученые сосредоточились на механизме извержения вулканов, и обнаружили нечто необычное — оказалось, что вовсе не все вулканы извергаются одинаково, пишет Live Science.

Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что вулканы, находящиеся внутри тектонических плит Земли, не извергаются так, как ранее полагали ученые. На самом деле, магма внутри этих вулканов выталкивается из-под земли углекислым газом, а вовсе не водой, как ранее предполагалось. Но даже это еще не все.

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По словам соавтора исследования, профессора инженерии факультета наук о Земле и атмосфере Корнельского университета Эстебана Газель, они с коллегами также обнаружили, что подобные вулканы черпают магму из гораздо более глубоких запасов Земли. Считается, что магма этих вулканов зарождается в мантии Земли на глубине от 20 до 30 километров, в вовсе не во внешней коре на глубине от 7 до 13 километров.

Исследователи отмечают, что новое открытие полностью меняет парадигму того, как происходят эти извержения. Во всех вулканических моделях, изученных учеными ранее, в качестве основной движущей силы извержения преобладала вода. Однако, как оказалось, вода имеет крайне мало общего с вулканами, подобными Килауэа и Мауна-Лоа. По сути, в этом случае движущей силой является углекислый газ, который приносит магму из недр Земли, а вовсе не вода.

Теперь авторы исследования предполагают, что именно CO2 может подпитывать этот тип извержений. Подтверждением тому факт, что чрезвычайно взрывоопасные извержения далеко не всегда имеют самые высокие концентрации воды в лаве. И новое исследование наконец-то нашло этому объяснение.

В ходе исследования ученые проанализировали состав крошечных карманов расплавленной лавы, попавших в скалы во время извержения вулкана Пико-ду-Фого. Результаты показали, что они содержат большое количество CO2, который кристаллизовался при давлении, соответствующем глубине 20-30 километров.

Эстебан Газель отмечает, что новые данные подразумевают, что магма этих вулканов в действительности исходит непосредственно из мантии и быстро проходит через кору. Предполагается, что данное открытие в дальнейшем может помочь исследователям уменьшить опасность, которую представляют извержения этих вулканов.

Отметим, что открытие относится к базальтовым вулканам, которые расположены внутри тектонических плит, а не на их краях. Базальтовые вулканы извергают лаву меньшей вязкости, чем другие вулканы, а значит она более текучая и движется быстрее. Ученые отмечают, что подобные вулканы могут быть чрезвычайно взрывоопасными во время извержения, в особенности если лава относительно холодная и быстро поднимается на поверхность. Это приводит к образованию кристаллов, которые затем разбрасываются по близлежащему ландшафту.

К слову, базальтовые вулканы составляют более половины всех вулканов мира, однако они все еще являются менее изученными, в сравнении с теми, которые производят вязкую лаву. Отметим, что самыми известными примерами базальтовых вулканов считаются вулканы Килауэа и Мауна-Лоа на Гавайях, а также Пико-ду-Фого.

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