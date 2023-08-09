Samsung разрабатывает биоэлектронный нос, который распознает газ химического оружия

Для практического применения многообещающей технологии нужны дальнейшие исследования. В том числе испытание для обнаружения газа DMMP в воздухе при различных уровнях влажности и температуры.

Южнокорейские исследователи соединили обонятельные рецепторы человека с датчиком на основе графена, чтобы создать биоэлектронную носовую платформу для поиска нервно-паралитического агента. Новая разработка призвана помочь снизить риски в сфере биобезопасности. Об этом сообщает Genetic Engineering and Biotechnology News.

Соонг Ким из Сеульского национального университета и Сунг Гун Ким из компании Samsung Electronics возглавили группу исследователей, которая работает над технологией биоэлектронного носа с обонятельным рецептором 2T7 (hOR2T7). Система должна находить диметилметилфосфонат (DMMP) — соединение, которое часто применяется в химическом оружии.

Биоэлектронный нос — это биосенсор с функциями и компонентами, аналогичными обонятельным системам человека. Они действуют как детекторы нескольких молекул.

Испытания показали, что биоэлектронный нос может неоднократно распознавать газ DMMP при концентрации 1 часть на 1 миллиард. Такое химическое оружие, как газ зарин, считается одним из наиболее токсичных нервно-паралитических агентов: смерть наступает при концентрации выше 66 частей на миллиард, уже спустя 10 минут после вдыхания.

Чувствительная и избирательная система биоэлектронного носа может стать практическим инструментом для обнаружения газообразных боевых отравляющих веществ во время военных кампаний, а также в сфере безопасности. Но практическое применение пока невозможно без дальнейших исследований.

В частности, требуются исследования для обнаружения газа DMMP в воздухе при различных уровнях влажности и температуры, а также испытания с настоящими нервно-паралитическими отравляющими веществами, такими как зарин. Вместе с тем эту технологию называют многообещающей.

Напомним, что на Запорожье россияне применили химические боеприпасы. Бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что россияне делают все возможное, чтобы остановить продвижение украинских сил.

Также сообщалось, что в начале прошлого месяца ВС РФ применили в Украине химическое оружие на основе вещества Льюизит, которое на военном сленге называют "Росой смерти".