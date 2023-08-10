Конкурент SpaceX по доставке астронавтов на МКС: когда полетит проблемный космический корабль (фото)

Космический корабль компании Boeing все же полетит на МКС с астронавтами на борту через 7 лет после первоначальной даты.

Специалисты из NASA и компании Boeing продолжают работу по подготовке к первому полету космического корабля Starliner с астронавтами на Международную космическую станцию (МКС) и обратно. Хотя этот полет должен был уже состоятся в июле этого года, его снова перенесли и теперь предполагается, что астронавты все же полетят на корабле Starliner в марте 2024 года, пишет New Atlas.

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Первый пилотируемый полет космического корабля Starliner был запланирован еще на 2017 год и с тех пор он постоянно переносится из-за технических проблем с парашютами корабля и связанных с этим проблем с безопасностью.

Проект Starliner представляет собой настоящий "долгострой" от компании Boeing, пилотируемый запуск в космос которого никак не состоится уже много лет. Разработка этого космического корабля началась еще в 2010 году и с тех пор инженеры изменили его конструкцию, чтобы уменьшить вес, улучшили аэродинамику и внесли другие изменения, чтобы соответствовать требованиям NASA. После этого во время испытаний происходили утечки топлива из двигателя, а также были проблемы с парашютом, который используется при возвращении на Землю.

Космический корабль компании Boeing все же полетит на МКС с астронавтами на борту через 7 лет после первоначальной даты Фото: Boeing

Напоминаем, что сейчас астронавтов на МКС доставляет космический корабль от SpaceX под названием Crew Dragon и Starliner уже давно должен был составить ему конкуренцию.

Первый, правда беспилотный, полет корабля компании Boeing на МКС состоялся еще 20 декабря 2019 года. Но у Starliner произошел сбой в программном обеспечении, из-за которого он вышел на неправильную орбиту, после чего он совершил аварийную посадку два дня спустя.

В августе 2021 года должен был состояться второй полет Starliner на МКС, но его отменили из-за многочисленных проблем с оборудованием, в результате чего было принято решение полностью заменить служебный модуль корабля. Только 19 мая 2022 года Starliner, который полетел снова без экипажа на МКС, смог успешно добраться до цели и состыковался с космической станцией.

Изначально планировалось, что Starliner доставит своих первых астронавтов на МКС в июле этого года. Но совместная проверка работоспособности корабля, проведенная перед этим NASA и компанией Boeing показала, что он по-прежнему непригоден для доставки астронавтов на орбиту. В частности, корабль нужно снова переоборудовать и провести новые испытания, которые бы доказали, что он может нормально приземлиться на Землю.

Изначально планировалось, что Starliner доставит своих первых астронавтов на МКС в июле этого года Фото: Boeing

Основная проблема была связана снова с парашютами, которые Starliner использует во время приземления.

Поэтому на данный момент известно, что первый запуск космического корабля компании Boeing с двумя астронавтами на борту на МКС состоится не раньше марта 2024 года. Если все пройдет успешно, корабль и астронавты будут находиться на орбите в течение 2 недель. За это время будут проверены все системы Starliner в космических условиях, после чего он должен вернуться обратно.

На сегодняшний день, по оценкам, компания Boeing уже потратила на корабль Starliner 1,1 млрд долларов.

Фокус уже писал о идее одного из американских инженеров, который предложил свой плане по превращению астероида в обитаемую космическую станцию. Ученый считает, что ее строительство под силу осуществить некоторым американским миллиардерам.