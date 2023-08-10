Планета в 12 раз больше Юпитера облетает звезду за 17 лет: это показали на 10-секундном видео

Исследователи показали почти полную орбиту экзопланеты Бета Живописца b, которая находится в 63 световых годах от Земли.

Астрономы создали видео, на котором запечатлена огромная экзопланета, чья масса в 12 раз превышает массу Юпитера. Она делает полный оборот вокруг своей родительской звезды за 17 лет. Именно этот процесс показали ученые, сократив его до захватывающих 10 секунд, пишет IFLScience.

Покадровое видео было сделано из реальных данных, собранных во время наблюдения за экзопланетой Бета Живописца b, которая вращается вокруг своей звезды под углом. На кадрах запечатлены почти 75% орбиты планеты из 17-лентнего цикла, отснятые в период с 2003 по 2020 год. И все это уместилось в рекордные 10 секунд.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Нам необходимы данные еще за шесть лет, прежде чем мы сможем показать всю орбиту планеты. Но мы почти у цели, терпение – это ключ", — говорит астрофизик из Северо-Западного университета Джейсон Ван.

Экзопланета Бета Живописца b была обнаружена в созвездии Живописца, которое находится примерно в 63 световых годах от Земли. Родительская звезда гигантской экзопланеты примерно в 10 раз больше, чем расстояние на котором располагаются друг от друга Солнце и Земля. Также известно, что эта звезда молода – ей всего 20-26 млн лет, и она примерно в 8,7 раз ярче нашей звезды.

"Звезда действительно очень яркая. Вот почему Бета Живописца b – одна из первых экзопланет, которые когда-либо нам удалось обнаружить и сфотографировать напрямую. Сама же экзопланета настолько велика, что находится на границе между планетой и коричневым карликом", — отмечает астрофизик.

Для создания короткого видео были взяты данные из обсерватории Джемини и Европейской южной обсерватории. Также в работе использовался метод обработки изображений на основе ИИ. После этого астрофизик использовал другой метод ИИ, называемые "интерполяцией движения", чтобы убрать "прыжки" планеты и показать ее плавную орбиту.

"Если бы мы просто объединили имеющиеся у нас изображения, тогда видео выглядело очень дерганным, поскольку мы не могли вести непрерывную съемку на протяжении почти 17 лет. ИИ помог нам сгладить это дрожание, поэтому на видео показано, как выглядела бы планеты, если бы мы могли следить за ней каждый день", — подытожил ученый.

Черный круг в середине кадра на самом деле закрывает яркий свет от звезды, который настолько интенсивен, что затмевает даже собственную планету. В такие момент планета отмечена крестиком, чтобы мы могли беспрепятственно следить за ее передвижением в кадре.

Напомним, недавно недалеко от Земли нашли две новые экзопланеты. Согласно исследованию, эти две планеты вращаются вокруг звезд красных карликов, и они почти в 2,5 раза больше Земли.