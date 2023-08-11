Экстремальное похолодание привело к вымиранию ранних людей в Европе 1,1 млн лет назад

Самые ранние следы жизни человека, обнаруженные в Европе, находят на Иберийском полуострове. Первые люди мигрировали из Юго-Западной Азии около 1,4 млн лет назад.

Исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона, указывает на то, что период экстремального похолодания примерно 1,1 млн лет назад, вероятно, привел к исчезновению первых людей в Европе. Об этом сообщает Heritage Daily.

Основываясь на палеоклиматических данных, исследователи обнаружили доказательства ранее неизвестных экстремальных климатических условий. По мнению авторов исследования, при таких обстоятельствах древние люди не могли выжить и в итоге территория Европы осталась без людей.

Самые ранние следы жизни человека, обнаруженные в Европе, находят на Иберийском полуострове. Первые люди мигрировали из Юго-Западной Азии около 1,4 млн лет назад.

В ту эпоху климат был преимущественно теплым и влажным, иногда с небольшими похолоданиями. Согласно распространенной прежде гипотезе, по прибытии на территорию современной Европы людям удалось выдержать различные климатические колебания и приспособиться к все более сложным условиям. Такая адаптация началась около с 900 000 лет назад.

Руководитель исследования Хронис Цедакис заявил, что открытие экстремального ледникового похолодания около 1,1 млн лет назад бросает вызов идее о непрерывном заселении Европы ранними людьми.

Фото: Tom Bjorklund | Неандертальские отец и дочь

Ученые из UCL, Кембриджского университета и CSIC Barcelona изучили химический состав морских микроорганизмов и глубоководных отложений, извлеченных у берегов Португалии.

В итоге найденные доказательства указали на наличие резких климатических перепадов, итогом которых стало крайнее похолодание. Тогда температура поверхности океана у Лиссабона опустилась ниже 6 градусов по Цельсию, а на прилегающей суше расширились полупустыни.

Напомним, что исследователи воссоздают ДНК древних людей, чтобы разработать новые антибиотики.

Также сообщалось, что 200 000 лет назад неандертальцы строили странные конструкции внутри пещер. Однако исследователи все еще не могут понять их предназначение.