В окаменелых фекалиях первого хищника на Земле нашли паразитов: их яйца разрезали ученые

Исследователи говорят, что яйцам паразитов около 200 миллионов лет.

Ученые вскрыли яйца паразитов, которые были обнаружены в окаменелых фекалиях хищника, ходившего по Земле 200 млн лет назад, пишет DailyMail.

По словам исследователей, один из первых хищников на планете подхватил круглых червей, так известных под названием нематоды. Окаменелые фекалии или копролит, как их называют палеонтологи, принадлежал полуводному фитозавру – крокодилоподобному хищнику.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Окаменелость проанализировала группа ученых из Университета Махасаракхам в Таиланде, они обнаружили пять видов паразитов, каждый длиной около 50-150 микрометров. После этого, исследователи разрезали окаменелости яиц паразитов алмазной пилой.

Один из первых хищников на планете подхватил круглых червей Фото: PLOS ONE

Ультратонкий алмазный срез позволил палеонтологам изучить срезы древних инфекционных микробов под микроскопом. Обладатель толстой скорлупы был идентифицирован учеными как нематодный червь, в то время как другие оказались представителями простейших, либо спорами мха и папоротника.

Как известно, современные паразиты играют крайне важную роль в экосистемах, но роль древних паразитов остается крайне расплывчатой, потому как таких окаменелостей сохранилось крайне мало. Дело в том, что паразиты часто обитают в мягких тканях хозяев, а они редко сохраняются в виде окаменелостей.

Найденный же копролит позднетриасовой эры был заключен в защитную оболочку в геологической формации Хуай Хин Лат в Таиланде.

"Необычный вид окаменелостей заинтересовал местных жителей, которые подумали, что они могут приносить удачу, если использовать окаменелости в качестве талисманов. Наша команда получила информацию об открытии и отправилась в полевую экспедицию, проследовав за жителями деревни к месту раскопок", — говорит ведущий автор исследования, палеонтолог Танита Нонсрирача.

Таким образом ученым удалось впервые в истории обнаружить паразитов у наземных позвоночных животных позднетриасового периода в Азии. Также открытие дало редкий взгляд на жизнь древнего животного, которое по видимому, было заражено сразу несколькими видами паразитов.