Самый лучший друг на свете. Названо животное, способное сделать людей менее одинокими

Исследователи считают, что именно этот домашний питомец способен победить "эпидемию одиночества", стартовавшую в 2020 году.

Исследования показывают, что домашние питомцы чрезвычайно полезны для нашего психического здоровья. Пандемический 2020 год показал, насколько наши животные поддерживают нас — об этом свидетельствует огромное количество "усыновлений домашних животных", которое прокатилось по всему миру в разгар пандемии коронавируса, пишет Inverse.

Этот период также стал еще одним напоминанием о том, что мир поглощает "эпидемия одиночества". Ранее ученые уже заявили, что она может стать проблемой в дальнейшем, а потому уже сегодня необходимо искать шаги, которые смогут удовлетворить потребность людей в общении. Теперь ученые сосредоточились на понимании того, какую роль домашние питомцы играют в нашей жизни и могут ли они в действительности спасти нас от одиночества.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как животные влияют на здоровье

По словам сертифицированного ветеринарного бихевиориста из Клиники поведения животных в Нью-Йорке (Портленд, штат Орегон) Кэт Панкрац, многочисленные исследования уже подтвердили, что домашние питомцы полезны для нашего краткосрочного и долгосрочного здоровья. По сути, взаимодействие с животными снижает уровень стресса, артериального давления, а также повышает уровень окситоцина — гормона, связанного с хорошим самочувствием. При этом ранее ученые уже связали снижение стресса и артериального давления с увеличением продолжительности жизни.

По словам директор и профессор психиатрии Центра взаимодействия человека и животных Медицинской школы Университета Содружества Вирджинии Нэнси Джи, взаимодействие с ласковым животным также связано с выбросом окситоцина. При этом исследователи отмечают, что собаки также заставляют своих хозяев вставать и двигаться, минимум несколько раз в день, сто создает более содержательный режим упражнений.

Джи отмечает, что люди чрезвычайно социальные существа, а потому нам необходимы привязанности с другими людьми или другими живыми существами. При этом выстраивание этих связей не ограничивается взаимодействием только с домашними питомцами. Результаты показывают, что временные эмоциональные связи с животными также полезны для нашего здоровья.

Исследователи отмечают, что их предварительные результаты показали, что люди, взаимодействующие с собаками, в действительности испытывали себя менее одинокими, у них снижался уровень беспокойства и улучшалось настроение.

Какое животное спасает от одиночества

По словам Джи, собаки, вероятно, являются одними из наиболее идеальных домашних питомцев, которые помогают людям справиться с одиночеством. Как известно, этим животным необходимы большие дозы внимания, а кроме того они создают возможности для знакомства с другими людьми во время прогулок.

Исследователи отмечают, что еще одними животными, способными снизить уровень одиночества, являются лошади. Во-первых, во многих случаях владельцы невероятно привязаны к своим лошадям. Во-вторых, как и собаки, лошади имеют сложную историю одомашнивания, занятости и эмоциональной привязанности к людям. Например, исследование 2022 года показало, что лошади и собаки оказывают наибольшее положительное воздействие на наше психологическое благополучие.

Кроме того, ученые обнаружили, что мы также привязываемся к своим кошкам, птицам и рыбам. Эта связь возникает из-за того, как много мы взаимодействуем с животными.

Питомцы тоже бывают одиноки

С другой стороны, наши домашние питомцы также нуждаются в социализации. Например, собаки обладают высокими социальными потребностями: они чувствительны к нашим эмоциональным жестам, могут общаться, используя сложные сигналы, способны формировать сложные отношения и привязанности с людьми.

В результате они оказываются чрезвычайно одинокими, когда нас нет. Простыми словами, наши питаются в нас также, как и мы в нем — не только для еды и крова, но и для собственного социального здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, могут ли плакать собаки.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.