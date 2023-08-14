В США разрешили использовать вещество для топлива, которое вызывает рак у всех людей, — СМИ

По данным журналистов, действующие и бывшие представители EPA бьют тревогу, заявляя о небывалом уровне угрозы, который в шесть раз выше по сравнению с риском возникновения рака легких из-за курения на протяжении жизни.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) разрешило использовать компонент лодочного топлива, который производится из отходов пластика. Но даже согласно формуле риска EPA, этот компонент настолько опасен, что у каждого, кто на протяжении жизни подвергается его воздействию, может развиться рак. Об этом сообщает издание Salon.

Действующие и бывшие представители EPA бьют тревогу, заявляя о небывалом уровне угрозы: в миллион раз выше того, что агентство обычно считает приемлемым для новых химических веществ, и в шесть раз выше по сравнению с риском возникновения рака легких из-за курения на протяжении жизни.

Прежде чем какие-то новые химические продукты появляются на рынке Соединенных Штатов, законодательство предусматривает проверку того, насколько они безопасны. Если обнаружится, что какое-либо вещество опасно для здоровья или окружающей среды, его могут не одобрить, если не будут найдены способы снижения риска.

Но в данном случае этого не сделало, и Агентство по охране окружающей среды решило, что риски, о которых заявляют ученые излишне преувеличены. Таким образом, компания Chevron получила разрешение на производство нового компонента судового топлива на своем нефтеперерабатывающем заводе в Паскагуле в штате Миссисипи.

Это вещество может отравлять воздух и загрязнять воду, но представители EPA не предписали никаких средств защиты, помимо перчаток для рабочих, согласно документации, на которую ссылаются журналисты.

В феврале издания ProPublica и The Guardian писали о рисках, связанных с другими новыми видами топлива Chevron на основе пластика.

Представители EPA вписали в документацию цифры, которые позволили журналистам рассчитать риск развития рака в течение жизни из-за загрязнения воздуха выхлопами от нового лодочного топлива. Риск составил 1,3 к 1, то есть каждый человек, подвергшийся воздействию этого вещества в течение всей жизни, может заболеть раком, отметили журналисты.

Напомним, что ученые из Бостона пришли к выводу, что "бесполезный" орган, который хирурги часто удаляют, помогает предотвратить онкологические заболевания.

Также сообщалось, что компонент популярных сладостей подавляет рак поджелудочной железы. Об этом пишут гонконгские исследователи.