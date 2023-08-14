На дне древнего озера обнаружили таинственную деревню: 100 000 шипов и дома на сваях

Исследователи обнаружили нечто, что может быть одним из самых ранних оседлых сообществ в Европе, но до сих пор не понимают, зачем поселенцам пришлось возвести такие укрепления.

Под бирюзовыми водами Охридского озера, также известного как "Жемчужина Балкан", исследователи обнаружили нечто удивительное и весьма пугающее. Предполагается, что это поселение, скрытое под древними водами озера в действительности может оказаться одним из самых ранних оседлых сообществ в Европе, пишет Science Alert.

Теперь археологи считают, что около 8 000 лет назад на участке албанского берега располагалась таинственная деревня, расположенная на сваях. Это делает ее одной из древнейших прибрежной деревней Европы, которые ранее удавалось обнаружить ученым.

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По словам соавтора исследования, профессора археологии из Берлинского университета Швейцарии Альберта Хафнера, данное поселение оказалось на несколько сотен лет старше, чем любое ранее известное озерное поселение в Средиземноморье и Альпах. Исследователи отмечают, что они с коллегами из Швейцарии и Албании провели в экспедиции последние четыре года — все это время они вели раскопки в Лине на албанской стороне Охридского озера, которое расположено на гористой границе Северной Македонии и Албании.

Исследователи считают, что ранее в этом поселении проживало от 200 до 500 человек. Их дома были возведены на сваях над поверхностью озера или в районах, которые регулярно затапливались. Однако еще более удивительным кажется то, что данное население было чрезвычайно укреплено — его окружала целая крепость из оборонительных шипов. По словам Хафнера, во время последнего погружения они с коллегами обнаружили на дне озера около 100 000 шипов, установленных на досках, которые использовались в качестве защитных баррикад.

Ученые считают, что для сооружения подобных укреплений местным жителям, вероятно, пришлось вырубить целый лес. В то же время остается загадкой, зачем местным жителям потребовались столь обширные укрепления и от ого им пришлось защищаться.

Отметим, что Охридское озеро является одним из старейших озер в мире и существует уже более миллиона лет. Ученые прибегли к помощи профессиональных дайверов, чтобы изучить местное дно, где обнаружили окаменелые фрагменты дерева и ценные куски дуба. По словам соавтора исследования, албанского археолога Адриана Анастаси, анализ годичных колец помог команде реконструировать повседневную жизнь жителей этого района, а также помог понять, в каких климатических и экологических условиях они жили в тот период.

По словам еще одного соавтора исследования, албанского профессора археологии Илира Джепали, они с коллегами также обнаружили здесь различные семена, растения, а также кости диких и домашних животных. Теперь исследователи планируют сосредоточиться на понимании того, зачем жителям этого поселения потребовалось возводить поселение на сваях и укреплять его сотней тысяч шипов.

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