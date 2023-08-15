Самая большая в регионе. Во время ремонтных работ в Польше нашли синагогу 14-го века (фото)

Важную археологическую находку удалось обнаружить в помещении Исторического института Вроцлавского университета. В подвале здания специалисты наткнулись на остатки синагоги 14-го века.

По словам ученых, участвующих в исследовании, обнаруженное в Польше во время ремонтных работ сооружение потенциально относится к самым масштабным известным средневековым синагогальным комплексам на европейском континенте, пишет Arkeonews.

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Начатая в 2021 году реставрация заведения, расположенного на ул. Шевской 49 во Вроцлаве — исторической резиденции Пястов из Легницы и Бреста в 15-17 веке — послужила предпосылкой для этого открытия. Во время строительных работ из-под слоев штукатурки появились значительные участки стен 14 века.

После обнаружения этих стен команда археологов начала интенсивное исследование территории. Их анализ показал, что обнаруженные структуры очень напоминают привычную планировку средневековых европейских синагог.

Профессор Малгожата Хоровская из Вроцлавского университета науки и техники заметила: "Именно тот факт, что вместо ожидаемых буржуазных многоквартирных домов у нас была синагога, и прежде всего ее размер, стало большим сюрпризом".

Это здание было резиденцией Легницко-Бжежской ветви династии Пястов в течение трех веков между 15 и 17 веками, прежде чем здесь разместился Исторический институт.

Это здание было резиденцией Легницко-Бжежской ветви династии Пястов в течение трех веков между 15 и 17 веками, прежде чем здесь разместился Исторический институт Фото: Bente Kahan

В свете предыдущих историко-архитектурных исследований, проведенных под руководством профессора Хоровской, заявление Вроцлавского университета указывало на "большую вероятность того, что недавно раскопанные остатки синагоги 14 века интегрированы в стены более позднего городского дворца".

Матеуш Голинский, представитель отдела польской и общей истории Исторического института, утверждает: "Дом на улице Шевской, 49, является ценным и очень интересным памятником, и если это действительно синагога, то мы потенциально имеем дело с лучше всего сохранившимися реликвиями одного из древнейших, если не древнейшего, кирпичного здания своего рода в Польше".

Обнаруженные остатки могут потенциально указывать на первую синагогу еврейской общины во Вроцлаве и вносят вклад в рассказ о ранней еврейской истории Европы Фото: Bente Kahan

Исследователи профессор Малгожата Хоровская, профессор Матеуш Голинский и архитектор Мариуш Кабан предполагают, что обнаруженные остатки потенциально указывают на первую синагогу еврейской общины во Вроцлаве и вносят вклад в рассказ о ранней еврейской истории Европы.

Еврейское наследие Вроцлава берет свое начало в 12 веке, когда город процветал как выдающийся торговый центр на Янтарном пути. Во времена своего расцвета Вроцлав поддерживал одну из крупнейших еврейских общин в Центрально-Восточной Европе.

К сожалению, самая большая синагога города, расположенная в тогдашнем Бреслау, под контролем нацистской Германии, стала жертвой пожара во время печально известного погрома "Хрустальной ночи" 1938 года.

Нынешние исследования, начатые в 2021 году, имеют целью окончательно определить, является ли найденный синагогальный комплекс во Вроцлаве одним из самых масштабных таких в Европе первой половины 14 века.

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