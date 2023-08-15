Как приручить разрушительные штормы: ученые нашли способ, но это понравится не всем

Метеорологическая инженерия способна "закоротить" сильнейшие тайфуны, но это, как полагают ученые, чревато последствиями.

Тайфуны являются сильными круговыми штормами, которые также называют ураганами и тропическими циклонами. За последние чуть более 40 лет ущерб от циклонов увеличился в 7 раз, даже несмотря на то, что число погибших резко сократилось, пишет Inverse.

Дело в том, что в нашем мире большая часть тепла сохраняется в океанах и атмосфере, что может привести к перегрузке циклонов. Циклон, по сути, является тепловым двигателем, предающим тепло от океанской воды в более холодные слои атмосферы. Чем больше тепла в системе, тем более интенсивными становятся циклоны.

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Неудивительно, что столь сильные штормы заставляют ученых вернуться к идее "управления погодой". Впрочем, более ранние попытки, увы, не увенчались успехом. В новом исследовании ученые из Австралийского университета сосредоточились на основных метода ослабления штормов путем откачки холодной воды из глубины распространения частиц в нижних слоях атмосферы. Это должно помочь уменьшить поступающее тепло и стимулировать ранние дожди. Впрочем, исследователи предупреждают, что эти методы понравятся далеко не всем, а последствия могут быть неожиданными и даже опасными.

Почему ученые пытаются приручить штормы

Тропические циклоны чрезвычайно смертоносны. В 1970 году сильный циклон обрушился на Бангладеш. Метеорологи знали, что он приближается, но у них не было возможности предупредить людей, которые оказались на его пути — в результате погибло 500 000человек.

С тех пор ученые изобрели гораздо более совершенные системы раннего предупреждения — это помогло, смертность значительно снизилась. Однако в развивающихся странах циклоны все еще остаются чрезвычайно смертоносными, кроме того огромный ущерб наносится фермам, домам, дорогам и домашнему скоту.

Чтобы снизить нанесенный ущерб и не допустить тысячи смертей, ученые изучают способы предотвращения стихийных бедствий.

Превратить циклон в обычный шторм

Еще в 1960-х годах ученые из США исследовали использование засева облаков для предотвращения ураганов. В ходе проекта под названием STORMFURY самолеты летали высоко над циклонами в море и опрыскивали их йодидом серебра — химическим веществом, способным заставить капли воды слипаться и выпадать в виде дождя. Теоретически это должно было помешать формированию урагана, и некоторые засевы, казалось, действительно коррелировали с более слабыми ураганами. Однако связь так и не была подтверждена надлежащим образом. Сегодня ученые исследуют два новых варианта.

Охлаждение океана

Для формирования циклонов необходимы горячие морские поверхности. Поэтому ученые рассматривают вариант охлаждения поверхности океана — например, путем подачи охлажденной воды из глубин не менее 200 метров. Это могло бы предотвратить образование, однако это чрезвычайно дорого.

По оценкам норвежского стартапа по борьбе с циклонами OceanTherm, разработка технологии будет стоить около 750 миллионов австралийских долларов, и еще 105 миллионов долларов каждый год, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии. Но дороговизна — не единственная проблема. Дело в том, что охлаждение одного участка воды никак не препятствует образованию циклонов в другом месте. Поэтому ученые считают, что охлаждение океана окажет в лучшем случае лишь ограниченное воздействие на циклоны.

Впрыск аэрозоля

Этот вариант считается более вероятным. Ученым известно, что пыль, выносимая из Сахары в Атлантику, снижает образование циклонов. Теперь исследователи считают, что это знание можно использовать для введения притягивающих воду частиц в нижние слои атмосферы — они будут отражать и рассеивать солнечный свет, вызывать дождь и рассеивать энергию.

Этот метод имеет более сильную "научную родословную", однако ученые понятия не имеют, какими будут побочные эффекты. Исследователи попросту до сих пор не уверены, что происходит с энергией, перераспределенной в результате вмешательства.

При этом одно из исследований показывает, что аэрозоли могут снизить интенсивность циклонов, при этом увеличивая количество осадков на вращающихся внешних краях циклонов. А сильный дождь, как известно, все еще может нанести ущерб.

Исследователи также отмечают, что более просто и эффективно вмешаться в жизнь циклона на ранней стадии, прежде чем он накопит слишком много энергии. Однако это означает, что решение необходимо принимать заранее, а это сложная задача, в особенности потому, что в условиях нагрева планеты циклоны могут становиться еще сильнее.

Все дело в политике

Исследователи предупреждают, что борьба с циклонами также затронет и политику. Например, некое правительство замечает чрезвычайно опасный циклон и пытается его предотвратить. Но тепло испаряется волшебным образом, оно будет двигаться. В этот момент уже другое государство заметит приближение циклона, который образовался в результате взаимодействия с первым.

Таким образом ученые опасаются, что борьба с циклонами в конечном счете может привести к попытке "превратить погоду в оружие".

Ранее Фокус писал о том, что количество метана в атмосфере увеличивается слишком быстро.