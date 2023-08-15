Высотой 152 метра: где находится самый большой ветрогенератор в мире (видео)

Самый большой ветрогенератор в мире расположен во всем известной стране, но это не США.

В области ветроэнергетики одним из крупнейших игроков на рынке является Китай. Хотя страна увеличивает количество ветряных электростанций, в то же время КНР увеличивает и потребление угля, который является одним из главных загрязнителей окружающей среды. Именно в Китае расположен самый большой ветрогенератор в мире, а также крупнейший в мире комплекс ветряных электростанций, но КНР не единственная страна, обладающая рекордами ветроэнергетики, пишет IFL Science.

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Самый большой в мире ветрогенератор под названием MySE 16-260 находится в Тайваньском проливе у побережья китайской провинции Фуцзянь. Его высота составляет 152 метра, а каждая лопасть имеет длину 123 метра. Общий диметр лопастей и ротора ветрогенератора составляет 260 метров. С каждым взмахом огромных лопастей покрывается площадь в 50 000 квадратных метров. Таким образом получают огромное количество энергии.

С каждым взмахом огромных лопастей покрывается площадь в 50 000 квадратных метров Фото: IFLScience

Этот ветрогенератор начал свою работу только в июле 2023 года и каждый год он будет давать 66 млн кВтч чистой электроэнергии. Таким количеством электроэнергии можно обеспечить примерно 36 тысяч домохозяйств. После того, как начал свою работу этот ветрогенератор он стал новым рекордсменом в мире по размеру и превысил размер ротора на 8 метров еще одного китайского ветрогенератора, установленного в этом году.

В октябре 2019 года недалеко от Роттердама в Нидерландах был установлен ветрогенератор General Electric Haliade-X с диаметром ротора 220 метров, который до 2023 года считался самым большим в мире.

Самая большая в мире ветряная электростанция также находится в Китае и называется комплекс ветряных электростанций Ганьсу. Он расположен на северо-западе КНР и здесь планируют в общей сложности построить 7 тысяч ветрогенераторов. В этом пустынном регионе дуют самые сильные ветры в Китае, поэтому место для расположения электростанции было выбрано не случайно.

Что касается самой большой в мире морской ветряной электростанции, то этот рекорд принадлежит электростанции Hornsea 2. Она находится в Северном море примерно в 90 км от побережья Англии и состоит из 165 ветрогенераторов. Эта электростанция вырабатывает столько электроэнергии, которая может обеспечить каждый год более 1,4 млн домов в Великобритании.

Что касается самой большой в мире пресноводной ветряной электростанции, то этот рекорд принадлежит электростанции Windpark Fryslân. Она находится в северной части озера Эйсселмер в Нидерландах. Здесь расположены 89 ветрогенераторов, которые каждый год обеспечивают электроэнергией примерно полмиллиона домохозяйств.

Фокус уже писал о том, что передача солнечной энергии из космоса на Землю скоро станет реальностью, считают ученые. Использовать специальные спутники для сбора солнечной энергии и затем передавать ее в точки сбора на Земле – эта идея существует давно, но вскоре она может быть реализована.