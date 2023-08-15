Хранители мудрости в предсказаниях Ифа и культуре йоруба: что известно об африканских ритуалах

Ифа — культурный феномен, происходящий из Западной Африки, в частности из Нигерии, Того и Бенина, за последние несколько веков распространился по всему миру благодаря африканской диаспоре, в частности в Америке и Карибском бассейне.

Ифа выходит за пределы сугубо религиозных ограничений, превращаясь в более широкую систему верований в культуре йоруба. Примечательно, что вариации гадания можно наблюдать среди соседнего народа игбо. Некоторые адепты воспринимают Ифу как нечто большее, чем религиозные поиски; скорее, это воспринимается как "образ жизни", подобный философским доктринам, таким как буддизм и даосизм, пишет Grunge.

В основе гадания Ифа лежит сложная система, использующая сочетание традиционных священных артефактов и поэтических заклинаний для получения инсайтов, указаний и информации, жизненно необходимых общине в решающие моменты.

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Отследить точное время зарождения Ифы в культуре йоруба довольно сложно. Сэмюэл Джонсон, выдающийся ученый, рассказывает в своей "Истории культуры йоруба" историю о Сетиле, незрячем ребенке, чьи вещие способности проявились в пятилетнем возрасте.

Его методы вызова сверхъестественных видений, по словам Джонсона, вполне могли бы лечь в основу традиции Ифа. Развертывается повествование, которое приписывает возможный толчок к официальному введению системы гадания в Западной Африке во времена правления правителя Онигбоги в 16 веке. Эта попытка, однако, возможно, привела к его падению и последующему изгнанию, в то время как гадание Ифа продолжало процветать.

Ифа, синоним Орунмила, главного божества, вокруг которого вращается гадательная система, играет ключевую роль в культуре йоруба. Орунмила, которого считают прародителем гадания Ифа, председательствует над центральным обрядом, в котором участвуют адепты. Считается, что Орунмила — божество мудрости и эрудиции — обладает глубоким пониманием различных аспектов вселенной, охватывающим все временные и пространственные измерения.

Альтернативная версия мифа об Орунмилу, пересказанная определенными практиками Ифы, рассказывает о его земном пребывании вместе со своими потомками, которые распространили свою заботу на человечество. Однако, почувствовав пренебрежение со стороны одного из его потомков, он в порыве гнева покинул Землю и поднялся на небеса, забирая с собой мудрость. Несмотря на человеческие мольбы о возвращении, он завещал своим потомкам набор из 16 пальмовых орехов как канал для общения и передачи сообщений, ставших основой гадания Ифа.

Орехи для гадания Фото: Wikimedia Commons

Хотя Орунмила занимает ключевую нишу в верованиях и гаданиях Ифа, он не поднимается до статуса верховного божества йоруба. Эта честь принадлежит Олоруну, также известному как Олодумаре, единственному божеству, которому сторонники Ифа безоговорочно поклоняются.

Легенда утверждает, что Орунмила завещал 16 освященных пальмовых орехов, называемых Икин, своим потомкам, а следовательно, и всему человечеству. Многочисленные другие орудия способствуют гаданиям на Ифу, а также большой массив литературных материалов, передаваемых из поколения в поколение через устные традиции.

В среде йоруба, в отличие от западных практик, где неспециалисты играют с картами таро или методами гадания, прямое привлечение к гаданию Ифа редкое явление. Эта мантия возлагается на подготовленных жрецов Ифа, известных как "Бабалаво" (буквально "отец тайн").

За годы строгого обучения они овладевают не только сакральными артефактами, что используют в гадании, но и большим литературным корпусом, который они могут прочитать в ответ на определенные слепки Икин или Опеле Ифа. Такое гадание служит религиозной службой по просьбе мирян, определяя ключевые решения в частной и общественной сферах, в частности, относительно браков, споров и приобретения имущества.

Бабалаво вносят многогранный вклад в жизнь местной общины, создавая и распределяя традиционные средства лечения, проводя браки и церемонии, а также демонстрируя глубокое понимание истории и культуры йоруба Фото: Wikimedia Commons

Бабалаво вносят многогранный вклад в жизнь местной общины, создавая и распределяя традиционные средства лечения, проводя браки и церемонии, а также демонстрируя глубокое понимание истории и культуры йоруба.

Содействие взаимодействию между мирянами и умершими предками является ключевой ролью бабалаво, что достигается с помощью ритуалов, параллельных обращению к Орунмиле за советом.

Интересно, что в то время как бабалаво поддерживают эксклюзивную связь с Орунмилой, традиция Ифа поощряет прямое взаимодействие между мирянами и их предками — ответственность, которую берут на себя многие йоруба, часто участвуя в ежедневном общении.

Святилище предков, которое является обязательным атрибутом в домах верующих, позволяет хранить воспоминания об умерших людях. Кроме того, ежегодные фестивали в рамках традиции Ифа предоставляют возможность общинам коллективно чествовать своих предков.

Недавние сообщения свидетельствуют о росте интереса к Ифа и родственным практикам, таким как вуду, среди афроамериканцев, которые стремятся восстановить связь с наследием своих предков.

В 2005 году ЮНЕСКО признала важность системы гадания Ифа, включив ее в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

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