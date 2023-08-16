Завернитесь в простыни и представьте бренное тело: как медитация смерти поможет вернуть жажду жизни

Одна из последних тенденций в области здорового образа жизни заключается в весьма странной и немного пугающей практике, где людей просят завернуться в "мумию" и представить себя мертвым.

Тенденции здорового образа жизни меняются из года в года: от любви к диетам, смузи, спорту и теперь очередь дошла до "медитации смерти". Она является одной из последних тенденций в области здорового образа жизни, пишет Daily Mail.

Медитация смерти заключается в том, что люди заворачиваются в простыни, будто мумии, и представляют свои мертвые тела. Якобы это помогает представить и смириться со своей возможной смертью.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предполагается, что это практика медитации осознанности сосредоточена на мыслях о смерти человека. Медитация смерти уже давно стала популярной и покорила социальные сети, набрав миллионы просмотров. Кроме того, в ряде стран появились занятия, направленные на то, чтобы участники практики чувствовали себя спокойно перед смертью.

Это веяние может показаться чем-то странным и новым, однако по словам лицензированного психолога из Флориды, доктора Кэролин Рубенштейн, эта практика имеет древние корни. На самом деле, существует несколько типов медитации смерти, а в основе некоторых из них определенные буддийские традиции.

Например, один тип медитации смерти называется "маранасати", или памятование о смерти, которое должно напомнить практикующим, что они могут умереть в любой момент, а потому должны быть к этому готовы. По сути, эта практика учит не бояться смерти, а воспринимать ее как естественный процесс. Предполагается, что такое отношение может привести к более позитивному взгляду на жизнь.

Другая практика медитации смерти представляет собой визуализацию неизбежного распада тела, якобы это помогает человеку избавиться от привязанности к материальному миру. По словам Рубенштейн, некоторые более интенсивные сеансы могут предполагать заворачивание в белые простыни, чтобы выглядеть и почувствовать себя как мумия. В других случаях людей просят написать собственные надгробные речи, а затем прочитать их вслух при всей группе.

Психолог отмечает, что некоторые практики действительно могут показаться весьма экстремальными, однако медитация смерти также может использовать и более легкий подход. Например, людей просят вспомнить детали ключевых моментов жизни и рассказать о них: кто там был, что они чувствовали, чем там пахло и какие звуки были на фоне.

Рубенштейн отмечает, что подобная медитация может оказаться полезной для людей, которые испытывают тревогу, связанную со смертью. Фактически медитация смерти представляет собой форму терапии и технику, призванную помочь преодолеть страхи и тревоги.

Исследования показывают, что страх смерти, также известный как танатофобия, стал широко распространенным с начала пандемии Covid-19. Ливанские исследователи обнаружили, что страх смерти стал самым распространенным во время пандемии, тогда как китайские ученые обнаружили, что пожилые пациенты в возрасте от 60 до 90 лет чаще всего испытывали страх смерти во время пандемии.

При этом другое исследование, проведенное учеными из Университета Кентукки показало, что созерцание смерти в действительности может привести к увеличению счастья. Тогда авторы исследования утверждали, что мысли о смерти способствуют ориентации на эмоционально приятные стимулы.

Ранее Фокус писал о том, что мозг пациентов в коме "оживает", когда они умирают.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.