Ад для морских котиков. На острове в Сибири обнаружили сотни мертвых тел животных (фото)

Исследователи расследуют загадочную массовую гибель морских львов, тюленей и птиц на острове Тюленей в Охотском море.

Остров Тюленей расположен в Охотском море и является важным местом размножения северных морских котиков (Callorhinus ursinus). Однако в этом году маленький остров в Сибири обернулся для животных местом массовой гибели, пишет Live Science.

Экологические группы прибыли на остров для ликвидации пластикового загрязнения и обнаружили около 300 тел мертвых северных морских котиков, сивучей (тюленей) и птиц. Исследователи отмечают, что до сих пор не понимают, что стало причиной загадочной массовой смерти на острове.

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Защитники природы, прибывшие на остров, показали фотографии, на которых видны трупы животных, разбросанные по всему побережью. Большинство из них были тюленями, однако также обнаружены тела птиц и морских котиков.

Околго трех сотен животных найдены мертвыми на острове Фото: Getty Images

Исследователи отмечают, что причина массовой смерти животных остается неясной, однако ученые рассматривают сразу несколько направлений, в том числе:

яд;

токсины;

вирусные инфекции;

птичий грипп.

Отмечается, что исследователи уже собрали биологические образцы мертвых животных и отправили их на анализ. По предварительным данным, ученые надеются получить результаты анализов приблизительно через месяц.

Чтобы не допустить распространения птичьего гриппа, если причина все же окажется в нем, власти установили карантинные зоны в пределах нескольких прибрежных районов близлежащего острова Сахалин, расположенного в 17 километрах от острова Тюленей.

С начала года ученые по всему миру пытаются понять, проник ли штамм птичьего гриппа в популяции морских млекопитающих. Предположительно, передача вируса от птицы к тюленю могла происходить в таких районах, как Мэн и прибрежные районы Перу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили странное социальное поведение среди тюленей.