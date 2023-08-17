Удивительно темная кожа. Ученые обнаружили, что древний человек Этци выглядел совсем по другому

Недавний генетический анализ открыл новые подробности о мумии Этци, найденной в 1991 году в Альпах. Как выяснило это исследование, судьба мужчины переплелась с судьбой ранних фермеров Анатолии, Турция, которые мигрировали в это место.

Новое исследование пролило свет на истинный вид и происхождение Тирольского ледового человека. Оказывается, Этци имел более темный цвет кожи, чем считалось ранее, а его голова, вероятно, была без волосяного покрова, что можно объяснить проблемами и опасностями в медном веке, пишет IFLScience.

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Первое разгадывание геномного кода Этци в 2012 году выявило связь между ним и степными пастухами, народом, который происходил из Восточной Европы и кочевал в дальних краях. Однако нынешнее генетическое исследование развеивает любые остатки этой родственной связи. Напротив, "необычно высокая доля" генетического материала связывает Этци с ранними анатолийскими фермерами. Предыдущие расхождения можно объяснить загрязнением, вызванным современной человеческой ДНК.

"Этот первый геном имел 8-процентное вливание генетического материала от современных людей. В противоположность ему, новый геном имеет почти незначительное загрязнение", — утверждает профессор Йоханнес Краузе, ключевой участник исследования из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге.

Это свежее видение органично вписывается в общую картину Европы медного века. Интеграция западноевропейских охотников-собирателей с миграционным всплеском анатолийских фермеров, произошедшим примерно 8 000 лет назад, является основополагающим эпизодом. Следующая волна, произошедшая около 4 900 лет назад, открыла путь степным пастухам из Восточной Европы, которые постепенно смешивались с коренным населением.

Одежда Этци (реконструкция) Фото: Википедия

"Итак, Этци воплощает архетипическую сущность своей эпохи, поскольку в его генетическом наследии нет ни одного следа [восточноевропейских степных пастухов], — пояснил Краузе, — Подавляющее большинство европейцев, которые сосуществовали в эпоху Этци, имели смуглый цвет лица, переплетенный с ярко выраженной анатолийской чертой предков".

Интересно, что недавние исследования предполагают, что Этци имел очень темный оттенок кожи. Хотя исторические нарративы документируют наличие смуглого цвета кожи среди европейцев того времени, исследователи утверждают, что Тирольский ледяной человек демонстрирует самый глубокий пример этой черты, когда-либо задокументированный в древнеевропейском образце.

Предыдущие предположения заключались в том, что мумия Этци потеряла волосы в течение тысячелетий, но теперь эту теорию нивелирует исследованием, свидетельствующим о выраженной склонности к облысению по мужскому типу. Его смерть в возрасте около 45 лет делает правдоподобным такое предположение.

Дальнейшие генетические исследования позволяют заглянуть вглубь потенциальных предрасположенностей к заболеваниям. Генетическая ткань Этци предполагает повышенную склонность к ожирению и диабету 2 типа. К счастью, ограничения его эпохи уберегли его от соблазнов сладких газированных напитков и кондитерских изделий. В сочетании с его интенсивными физическими нагрузками эти факторы, вероятно, смягчили любое дальнейшее влияние на здоровье.

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