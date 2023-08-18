Потребовалось 100 лет. Ученые объяснили, от чего умерла боливийская мумия, и это ужасает

Столетняя боливийская мумия, найденная в древнем подземном храме, стала молчаливым свидетелем удивительной медицинской аномалии, которая не поддается ни времени, ни правилам.

В анналах боливийской истории мумифицированная женщина, похороненная более века назад, предстает как молчаливый часовой прошлой эпохи, предлагая новое понимание потенциальной болезни. Реликвия, происходящая из засушливых ландшафтов Боливии, тщательно исследована современными научными линзами и позволила обнаружить намеки на грибковое вторжение, похожее на кокцидиоидомикоз, пишет IFLScience.

В большинстве случаев эта угроза, передающаяся воздушно-капельным путем, вызывает несмертельные респираторные заболевания, но в этом загадочном историческом случае произошел нетрадиционный результат — сами кости похороненной разложились, что потенциально ускорило ее смерть.

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Кокцидиоидомикоз, вызванный вдыханием крошечных спор, переносимых определенными видами грибков рода Coccidioides, является неинфекционной болезнью, эндемичной для некоторых географических регионов. Эта болезнь, часто возникающая из-за контакта с землей или твердыми частицами, сильно поражает тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно результатам недавнего научного исследования, вдыхание спор Coccidioides вызывает, острую пневмонию как первичную форму заболевания. Однако, в спектральных пределах этих исторических остатков разворачивается редкий вариант — прогрессирование, которое проявляется в "1% — 5% всех случаев кокцидиоидомикоза" до хронического и часто летального случая.

В менее распространенных сценариях коварный возбудитель нацеливается на скелет, вызывая тяжелые поражения черепа и позвоночника. Такие пятна, которые можно разглядеть на высохших останках, служат предвестниками особенно губительного проявления этого недуга.

Мумия, найденная на западе Боливии в августе 1897 года, сейчас находится в хранилище Музея антропологии Неаполитанского университета имени Федерико II. Она датируется 765 годами и представляет женщину, возраст которой на момент смерти находился в пределах от 25 до 35 лет. Вечно похоронена в позе эмбриона, ее конечности обнимают туловище — интимная поза, сохранившаяся на протяжении веков.

Подобно своим андским ровесницам в древности, останки женщины несут на себе загадочные следы культурных традиций, символизирующих эпоху. В ее брюшной полости нашли тайник с листьями коки. Искусственно деформированный череп, извлеченный с помощью тщательных манипуляций, свидетельствовал о древнем обычае.

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